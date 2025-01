Inicia el judici contra dos acusats de robatoris amb força i amenaces amb arma blanca a Reus

Aquest matí, a les 09.30 h s'ha iniciat el judici contra dues persones acusades de diversos delictes de robatori amb força i violència ocorreguts a Reus l'any 2024. Segons l'acusació fiscal, els fets es remunten a una sèrie d'intents de robatori en establiments comercials durant la nit, que van incloure amenaces amb una arma blanca.

El fiscal relata que els acusats, actuant conjuntament, van intentar accedir a un supermercat palanquejant la persiana metàl·lica exterior. Tot i causar danys materials, no van aconseguir entrar i van fugir. Posteriorment, van intentar entrar a una cafeteria, on van ser descoberts pel propietari i el seu fill. En aquest moment, un dels acusats va mostrar una navalla per intimidar-los i evitar ser detinguts.

Finalment, van aconseguir forçar la persiana d'un tercer establiment i sostreure la caixa registradora.

Per aquests fets, el ministeri fiscal sol·licita una pena de 11 anys de presó per a un dels acusats, a qui s'atribueix un paper principal en els actes, i 8 anys de presó per a l'altre.