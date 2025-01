FuneCamp es prepara per a la posada en marxa mentre es desestimen les mesures cautelars

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

FuneCamp, la funerària supramunicipal que prestarà servei als municipis de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí, continua completant passes per estar preparada per a la seva posada en funcionament. La seva entrada a l’activitat depèn, en aquest moment, de dos processos «que s’estan portant a terme de forma paral·lela i que requereixen tot un seguit de tràmits que, per la seva complexitat, encara requeriran algunes setmanes més», concreten fonts de l’Ajuntament de Reus.

Es tracten, d’una banda, de la convocatòria «propera» del primer Consell d’Administració de FuneCamp. De l’altra, s’està «avançant» en l’escissió de la divisió Reus Serveis Funeraris de l’empresa Reus Serveis Municipals —el paraigüa de què depèn en l’actualitat—, un tràmit que permetrà transferir «els seus recursos humans i tècnics a FuneCamp». «La posada en funcionament continua endavant seguint els passos previst», tanquen les fonts municipals.

Malgrat que l’objectiu dels quatre consistoris implicats en el projecte era activar la funerària supramunicipal abans de la conclusió del 2024, els tràmits han estat més lents del desitjat i, en aquests moments, no s’ha volgut concretar un calendari. Així mateix, el sector funerari privat que actua al territori no veu amb bons ulls el projecte i ha presentat un seguit de recursos per aturar la seva entrada en vigor.

Mémora va arribar a demanar l’aplicació de mesures cautelars «per aturar l’execució del projecte». La petició no ha estat acceptada, però la companyia ha presentat un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. «L’argumentació jurídica que han fet servir no és correcta», argumenten fonts de l’empresa a Diari Més.

Mémora, junt amb FuneConca i Serveis Funeraris Pedrola Montbrió, va presentar un contenciós administratiu contrari a la memòria justificativa per a l’exercici de FuneCamp al·legant que presentava «moltes irregularitats» i que «no és realista». Des de Mémora, es va exposar que «com que encara tardarà el tribunal un temps a donar resposta, es demana que s’aturi el procés (mitjançant les mesures cautelars) perquè el dany econòmic que pot causar és important».

De fet, el ple de l’Ajuntament de Reus aprovarà demà l’oposició al recurs interposat per la negativa a les mesures cautelars. En la mateixa sessió, s’aprovarà la compareixença en el recurs contenciós administratiu interposat per Elysius Europa SL —Áltima Serveis Funeraris— contra l’aprovació definitiva de la societat. El juny de l’any passat, la regidora responsable dels serveis funeraris, Montserrat Flores, ja va expressar que cap dels contenciosos presentats fins a la data «conté cap element que ens faci dubtar d’aquest projecte».

Reduir preus i més municipis

Reus, Vila-seca, Constantí i Salou són els quatre municipis que conformen el projecte inicial de FuneCamp. Amb la funerària supramunicipal, es busca reduir en un 30% el preu del servei que ofereixen les empreses privades del sector. Segons es va detallar l’estiu del 2024, el preu base serà de 1.800 euros i el mitjà, de 2.800.

El servei comptarà amb una cinquantena de treballadors i una quinzena de sales de vetlla. Així mateix, sempre s’ha comentat que la iniciativa estarà oberta a la inclusió d’altres municipis del territori i ja hi hauria localitats que haurien mostrat interès per sumar-s’hi en un futur.