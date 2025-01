Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ha aprovat la memòria valorada dels treballs que permetran ampliar l'aparcament en superfície gratuït situat a la plaça de Joaquim Sorolla, al barri Pelai, i al mateix, millorar l'espai d'esbarjo per a gossos de l'avinguda de Falset. L'actuació vol donar resposta al veïnat de la zona, el qual han reclamat recuperar les places d'aparcament que es van perdre amb la construcció del carril bici de l'avinguda de Falset.

Les obres permetran reordenar l'espai d'esbarjo per a gossos i ampliar la zona d'aparcament actual en una trentena de places noves. Així, gairebé es duplicaran les places que actualment hi ha a la zona d'aparcament del carrer de Narcís Monturiol, amb una solució que supera el número de places eliminades en el seu dia amb el carril per a bicicletes.

El nou aparcament agafa un espai de poc més de 820m2 de l'espai d'esbarjo per a gossos, sense generar una pèrdua important de superfície. Per contra, el projecte sí que preveu la millora de les condicions actuals de la zona d’esbarjo. S'hi col·locaran diversos elements prefabricats d’agilitat per a gossos, i s'hi instal·laran dues columnes per a dotar d’enllumenat públic tan la zona per a gossos com la nova zona d'aparcament.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «escoltem a la ciutadania i donem respostes. Amb una mateixa actuació aconseguim atendre dues reivindicacions dels veïns del barri Pelai: recuperar les places d'aparcament gratuïtes que havien perdut i millorar les condicions de la zona d'esbarjo per a gossos».