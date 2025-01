L'hospital Sant Joan de Reus acollirà una Unitat d'Investigació Clínica pionera a Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'hospital Sant Joan de Reus acollirà una Unitat d'Investigació Clínica (UIC) pionera a Catalunya que permetrà fer assajos clínics i de medicaments de manera coordinada amb diferents centres assistencials de la demarcació de Tarragona. Això permetrà apropar teràpies avançades a tots els pacients del territori.

El projecte el lidera l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i ha obtingut un finançament de 4,3 milions d'euros atorgats per l'Institut Carlos III del ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. A l'hospital reusenc s'hi destinarà un espai de 500 metres quadrats que s'hauran de condicionar per acollir l'equipament, que ha d'entrar en funcionament com a màxim el desembre del 2026.

El director de l'IISPV, Joan Vendrell, ha destacat la importància de tenir un centre d'aquestes característiques, «una estructura que facilita la realització d'assajos o estudis clínics, aquells que es duen a terme amb pacients», especialment els oncològics. El projecte té tres parts. La primera és l'estructura, és a dir, l'espai on es faran els assajos i que s'ubicarà a l'hospital Sant Joan. L'àrea inclourà una zona per fer diagnòstic radiològic gràcies a un aparell d'última generació per fer ressonàncies.

La segona són els recursos humans, que donaran assistència a tota la demarcació, especialment centres hospitalaris com d'assistència primària. «Volem que tothom estigui interconnectat», ha manifestat Virgili. Entre el personal que hi haurà s'hi inclou un radiòleg, un administratiu i gestors de dades. Finalment, la tercera pota és un programari «per facilitar el coneixement a temps real dels estudis i assajos que es duen a terme i així facilitar la incorporació de pacients als assajos i que tothom tingui informació».

Paral·lelament, la nova UIC pretén «donar suport a estudis clínics que no estiguin finançats per la indústria». «Si un investigador vol fer un estudi, també està previst que pugui utilitzar l'estructura», ha remarcat el director. Això inclou professionals de l'àmbit assistencial i que estan vinculats a projectes de la Universitat Rovira i Virgili «que a vegades tenen dificultats per fer estudis amb pacients». La unitat també beneficiarà pacients que necessitin fer-se proves radiològiques sofisticades i que ara s'han de dur a terme fora de la demarcació, fet que «disminueix la bretxa que suposa viure en un lloc concret», ha assegurat Vendrell. Així mateix, ha destacat que «és un projecte de tot el territori».

Per la seva banda, el gerent de Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp, Anton Benet, ha detallat que tot plegat «és un repte», ja que en menys de dos anys han de «fer el procés de disseny, licitació i execució». Quan la UIC estigui en marxa alhora serà «un pol d'atracció de professionals i de retenció de talent», ha celebrat. Per tot plegat, es convertirà en un equipament únic a Catalunya. «N'hi ha d'altres però estan limitats a un centre sanitari, no hi ha interconnexió amb els centres del territori», ha matisat Vendrell.