Junts per Reus presenta una moció per impulsar millores a Mas Magrané

Junts per Reus ha registrat una moció que presentarà en el ple de divendres amb l’objectiu que el govern municipal de PSC, ERC i Ara impulsi millores al barri de Mas Magrané. De fet, aquesta proposta recull les demandes que l’associació de veïns de la zona va traslladar al grup municipal durant una reunió la setmana passada, per solucionar mancances en l’àmbit de la neteja, la seguretat i infraestructures de la zona.

El regidor Joan Carles Gavaldà, que exposarà la moció, defensa la importància d’atendre aquestes necessitats per garantir un millor benestar dels veïns. «Des de Junts per Reus, som plenament conscients de les mancances que afecten el barri de Mas Magrané i volem fer front a aquestes problemàtiques amb actuacions concretes. Reclamem a l’equip de govern que s’impliqui en la millora de l’espai públic i de la qualitat de vida d’aquest barri», expressa Gavaldà.

Les principals propostes incloses en la moció són l’increment de la neteja; l’augment de la il·luminació; l’adequació de les voreres; la reparació de calçades i millores al Parc Federico Garcia Lorca. Així mateix, Junts per Reus demana la creació d’un mecanisme efectiu de comunicació directa de l’Ajuntament amb l’associació de veïns per fer un seguiment d’aquestes accions i per recollir noves propostes de millora.