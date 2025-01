El grup Inmoonere arrenca el seu 2025 ‘metalero’

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest any que tot just comença s’ha estrenat a ritme de metal melòdic de la mà d’Inmoonere, formació del Camp de Tarragona que dissabte passat va omplir d’electricitat el local de Lo Submarino de Reus. En el concert van repassar els seus èxits més recents, així com alguns dels temes que els van fer coneguts l’any 2013, quan van publicar el seu primer i, de moment, únic disc (Un dia perfecte per morir).

«Vam tenir molt bones sensacions», admet el David Valera. El baixista i vocalista de la banda explica que plantegen els directes «com un espectacle dinàmic, amb molts canvis de ritme i efectes que el públic pugui seguir». En el repertori actual hi són les últimes cinc cançons gravades el 2024 (Rèptil, Signs, Fas mal, Tic-tac i Llibre dels sons), així com algunes novetats que encara no han enregistrat.

Inmoonere va sorgir l’any 2006, tot i que va ser amb la publicació del seu primer treball quan la banda de Tarragona es va fer sentir. La seva aposta, que ells mateixos defineixen com metal melòdic, que a més és essencialment cantat en català, ben aviat va cridar l’atenció dels aficionats al gènere, fins al punt de ser nominats a Disc Català de l’Any per RNE.

Després de girar per Catalunya i València, la banda va obrir el concert de la llegenda britànica Blaze Bayley, excantant d’Iron Maiden, en el seu pas per Barcelona. El 2014 van participar en el disc de tribut a la mítica banda Sangtraït i l’any següent van descarregar el seu directe obrint per Barón Rojo, en la seva gira de 35è Aniversari a la Sala Zero de Tarragona.

En aquesta dècada llarga d’existència, Inmoonere ha vist marxar diversos membres de la banda i incorporar-ne de nous. El més recent és Paula Sutil, que el 2020 assumeix el rol de cantant al costat del mateix David i de Pedro Gutiérrez (bateria) i Jose R. Romero (guitarra principal). Així i tot, detalla el David, no descarten que Javier de la Torre, teclista que havia format part de la banda, torni a acompanyar-los en els directes, com va fer ja el passat dissabte a Reus.

Aquest 2025, explica Valera, la idea del grup és «deixar descansar els escenaris propers i tornar a girar per la resta de Catalunya, València, Madrid, sense descartar cap altra zona». Pel que fa a les publicacions, tenen previst remesclar dos senzills del 2022 (Dona de foc i La teva mirada) i publicar-los juntament amb els de l’any passat «i alguna novetat de les que ja toquem en directe». La música d’Inmoonere es pot escoltar a les principals plataformes.