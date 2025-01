Qualianza, distribuïdora de Pascual, obrirà una delegació comercial a Reus

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Qualianza, la distribuïdora de productes d'alimentació i begudes de Pascual, obrirà una delegació comercial al centre de Reus que donarà servei a més de 2.000 punts de venda de tota la província, segons ha informat aquest dimarts la companyia en un comunicat.

«La nostra aposta pel mercat català ens permet arribar a un de cada tres locals d'hostaleria, però no ens conformem i volem seguir creixent com un aliat perfecte per a l'hostaler a través de la innovació, la proximitat i la qualitat», ha dit el director de Qualianza, Fernando García Ochoa.

Pascual arriba directament, a través de Qualianza, a 14.000 punts de venda i té acords amb distribuïdors exclusius per poder arribar a més de 30.000, comptant els establiments d'alimentació tradicional.

«En línia amb el pla estratègic 24-27, Qualianza té com a objectiu convertir-se en un dels líders en la distribució d'hostaleria de Catalunya mitjançant nous acords amb grans empreses d'alimentació per distribuir els seus productes, així com les marques pròpies que produeix Pascual», ha dit Fernando García Ochoa.