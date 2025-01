Marsal: «Volem retornar a la societat els beneficis que l’empresa obté»

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Fundació PortAventura, Ramon Marsal, va dur a terme ahir al Círcol de Reus una conferència per parlar sobre el Dreams Village, un projecte que ofereix un espai a famílies amb nens que pateixen greus malalties o estan en risc d’exclusió social. «Estem en una fase molt important del projecte. Hem fet cinc anys i vam inaugurar quatre cases més. L’objectiu és continuar creixent en dos o tres anys», va afirmar Marsal.

«Des que vam constituir la fundació l’any 2011 la finalitat ha estat clara; volem retornar a la societat els beneficis que l’empresa obté», va valorar el president de la fundació. «Entrar al PortAventura no és barat, és una quantitat econòmica important que una família ha de destinar i no ens sentiríem còmodes si una part de la societat no pogués accedir al parc per motius econòmics. Per això anualment ajudem al voltant de 30.000 persones que entren de manera gratuïta», va assegurar.

En aquest sentit, el president va recordar una anècdota que es va quedar fixada en el seu record durant un dia de portes obertes per a centres d’acollida: «Se’m va acostar un noi, d’uns 10 anys, que era d’un centre de Rubí i em va donar les gràcies. Quan li vaig preguntar el motiu em va dir que no havia sortit mai de Rubí i que era la primera vegada que sortia, a més per visitar un parc temàtic, gràcies a PortAventura. Em va emocionar».

Per un altre costat, Ramon Marsal també va tenir un moment per donar la seva opinió com a ciutadà sobre un altre gran projecte empresarial del Camp de Tarragona, el Hard Rock: «El Hard Rock és un projecte que ja existeix. Que la gent busqui per Internet ‘Sentosa Island’, que és un ressort que hi ha a Singapur i que és l’exemple que el HardRock vol imitar». «Per tant, no inventen res, generen riquesa i creixement i donen llocs de feina. Hi ha una part de la societat que no ho entén així i ho respecto perquè estem en democràcia, però en la meva opinió personal, no com a president, és què és una llàstima que es perdi un projecte com aquest», va cloure.