La Guàrdia Urbana de Reus ha detingut un home de 55 anys al qual se li atribueix la crema intencionada de fins a 32 contenidors d’escombraries a la ciutat. La detenció va tenir lloc el passat 14 de gener amb motiu d’un robatori amb força a l’escola Prat de la Riba. En el moment de la identificació es va comprovar com l’home era el mateix de la investigació oberta per l’incendi dels contenidors. El detingut va passar a disposició judicial.

La investigació es va iniciar l’estiu passat arran de la gran quantitat d’incendis que es van produir a diverses zones de la ciutat, tots concentrats en una franja horària de la matinada. Després d’analitzar i relacionar els indicis, la investigació concloure amb la identificació de l’autor: un home de 55 anys que es trobava de pas a la ciutat i que havia estat identificat diverses vegades en zones properes a diversos dels incendis declarats. A més, l’home va ser enregistrat per càmeres de videovigilància mentre, presumptament, incendiava uns contenidors intencionadament.

Com a resultat de la investigació, al presumpte autor se li van atribuir un total de 32 incendis de contenidors, valorats en 35.500 euros; i per aquest motiu, es va comissionar la seva detenció. Tot i la intensa recerca, els agents encara no l’havien pogut localitzar atès que, per les informacions rebudes, la persona podria haver abandonat el municipi.

Amb tot, el passat 14 de gener, la Guàrdia Urbana va rebre un avís d’alarma de robatori al CEIP Prat de la Riba. En accedir-hi, agents del cos van observar que una de les finestres del centre estava trencada i l’interior regirat. Mentre feien la inspecció, van localitzar un home que va ser detingut per robatori amb força. La persona detinguda és la mateixa que la investigació va atribuir-li l’autoria dels incendis de contenidors.