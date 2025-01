Els vols més barats des de l’aeroport de Reus aquest abril: visita Europa per menys de 50 euros

Amb l’arribada del mes d’abril, l’aeroport de Reus reprèn la seva activitat coincidint amb la Setmana Santa, un període que tradicionalment impulsa la mobilitat i el turisme. Tot i que els mesos d’hivern acostumen a ser d’escassa activitat per aquest aeroport, la temporada de primavera torna carregada d’ofertes irresistibles per a aquells que vulguin descobrir Europa a preus assequibles. Des de vols a ciutats plenes d’història fins a destins amb encant cultural, hi ha opcions per a tots els gustos i pressupostos.

Cork: una joia irlandesa per només 40 euros

El destí més econòmic que ofereix l’aeroport de Reus aquest abril és Cork, una ciutat pintoresca al sud d’Irlanda. Amb vols operats per Ryanair, els bitllets d’anada i tornada per només 40 euros estan disponibles durant la primera setmana del mes, especialment entre l’1 i el 3 d’abril. Aquesta oferta permet gaudir d’un cap de setmana envoltat de verds paisatges i l’ambient acollidor irlandès.

Imatge de Cork.CES Schools

Londres i altres ciutats angleses amb EasyJet

La companyia low-cost britànica EasyJet també té un paper destacat en l’oferta de vols des de Reus. Londres, una de les capitals europees més visitades, es troba a l’abast dels viatgers per tan sols 44 euros. Per exemple, entre el 26 i el 29 d’abril, pots gaudir d’una escapada per descobrir la Torre de Londres, el Big Ben i els mercats de Camden.

Imatge del Big Ben de Londres.Flickr

A més, EasyJet ofereix connexions assequibles amb Leeds, una ciutat plena de vida al nord d’Anglaterra. Els vols d’anada i tornada estan disponibles entre el 24 i el 29 d’abril per només 51 euros.

Si combinem les ofertes de Ryanair i EasyJet, també podem trobar opcions com Manchester. Del 24 al 27 d’abril, els vols d’anada i tornada tenen un cost de 52 euros. Aquesta ciutat és coneguda pel seu ambient esportiu i cultural, amb museus i una vida nocturna vibrant.

Imatge de Manchester.Wikipedia

Brussel·les: història i cultura per 51 euros

La capital belga és un altre destí competitiu des de Reus. Amb un preu de 51 euros per a un viatge d’anada i tornada, Ryanair permet explorar Brussel·les entre l’1 i el 3 d’abril. Descobreix la Grand Place, els famosos gofres i la cervesa belga en aquesta escapada de primavera.

Imatge de Brusel·les.Flickr

Els vols més econòmics solen estar disponibles en franges horàries menys habituals, com matinades o hores avançades del vespre, per la qual cosa cal una mica de flexibilitat. A més, és recomanable reservar amb antelació per assegurar-se els millors preus.