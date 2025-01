Els alumnes de 3r d’ESO del Pare Manyanet de Reus organitzen una jornada solidària de donació de sang

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim dijous 23 de gener, el col·legi Pare Manyanet de Reus serà l’escenari d’una nova jornada de donació de sang, organitzada pels alumnes de 3r d’ESO en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut. L’esdeveniment tindrà lloc de 15 a 19 hores i s’emmarca dins d’una Activitat d’Aprenentatge i Servei que fomenta la solidaritat i l’altruisme entre els estudiants.

L’objectiu principal de la jornada és ajudar les persones que necessiten sang i sensibilitzar sobre la importància de la donació. A més, aquesta iniciativa ofereix als alumnes l’oportunitat de conèixer de prop el procés de donació i implicar-se activament en diverses tasques. Els estudiants col·laboren en diferents aspectes, com ara la promoció de l’esdeveniment a través de mitjans de comunicació i xarxes socials, l’acompanyament als donants i el suport després de la donació.

Segons expliquen els organitzadors, la campanya d’aquest any ja ha superat el nombre de reserves de l’any anterior, a només dos dies de l’esdeveniment. L’any passat, l’alta participació va obligar a ampliar les places disponibles, i aquest any s’espera repetir l’èxit.

Els organitzadors conviden els mitjans de comunicació a difondre aquesta iniciativa per arribar al màxim nombre de persones possible. Aquells interessats a participar-hi poden fer una reserva prèvia al web donarsang.gencat.cat, tot i que també serà possible assistir-hi sense inscripció prèvia el mateix dia.

La comunitat educativa del Pare Manyanet fa una crida a la solidaritat per aconseguir una gran xifra de donacions i seguir promovent els valors d’ajuda mútua i servei a la societat.