Mas Carandell inicia un curs per cobrir la falta d’auxiliars de paleta

Publicat per Miquel Llaberia

Mas Carandell ha iniciat aquesta setmana el curs per obtenir el certificat professional de nivell 1, Operacions auxiliars de paleta d’obra de fàbrica i de cobertes. Les classes pràctiques es duen a terme a l’Institut d’Horticultura, ja que es va creure que era l’espai indicat.

Aquest itinerari formatiu es duu a terme de dilluns a divendres al matí amb una durada de 365 hores i dona cabuda a un màxim de 20 persones. Aquesta actuació està impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya’ i amb fons del Ministeri d’Educació i encara queda una plaça disponible.

La iniciativa neix de la necessitat formativa plantejada per part del Gremi de la Construcció del Baix Camp a la regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus. «Un dels interessos manifestats va ser el de realitzar una formació específica d’aquest certificat professional que permet una acreditació oficial», afirma el regidor d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats.

Unes conversacions que el president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Antoni Sentís, confirma: «Des del Gremi feia temps que estàvem treballant amb l’Ajuntament de Reus per dur-lo a terme, ja que al nostre sector tenim molta manca de mà d’obra formada».

Sentís es mostra «content» i «orgullós» de què s’hagi pogut engegar aquest curs que «esperem que tingui continuïtat i poder donar servei a la problemàtica que tenim al sector». A més, el president assegura que es faran pràctiques a empreses del Gremi a mitjan mes de maig. «Podem dir que serà la llavor de la futura Escola d’Oficis que tindrem a Reus», clou.

L’objectiu professionalitzador del curs es concreta en aprendre a aixecar murs i particions de maó i bloc per revestir, construir i col·locar elements del suport de cobertura en obres de cobertes i a també fer tasques auxiliars d’obra, sempre seguint les prescripcions en matèria de seguretat i salut imprescindibles.

En altres paraules, es tracta de saber fer treballs auxiliars de construcció, elaborar pastes, morters, adhesius i formigons, així com construir revestiments i faldons per a cobertes. Per tal de completar la qualificació i capacitar-se per a la incorporació al món laboral. Les sortides professionals són com a operari de paleta i de cobertes, ajudant de paleta, paleta d’envans i col·locador de bloc prefabricat, entre d’altres.