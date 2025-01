Set entitats empresarials participen en el model integrat de l’Institut d’Horticultura de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut d’Horticultura i Jardineria continua fent passes per definir com serà el seu funcionament com a primer centre de formació professional integrada de Reus. Aquests centres s’entenen dins del marc establert pel nou Sistema FP CAT, amb la voluntat d’unificar totes les possibilitats formatives i les necessitats del teixit productiu.

«El passat novembre vam presentar el projecte funcional de com ha de funcionar el centre i com s’integren les empreses», explica el regidor de l’àrea d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats.

«La llei diu molt clarament que les empreses han de participar i formar part dels òrgans de participació del sistema. A través del projecte funcional establim els procediments de treball intern de Mas Carandell i l’escola i definim l’organigrama. D’aquesta manera, vam constituir el Consell de Formació i Empresa», afirma el regidor.

El Consell de Formació i Empresa és un òrgan format per empreses del sector que ajudaran en la definició de les competències i necessitats de formació i que ja ha començat a treballar. En total, són set empreses i entitats empresarials com Verdcamp o el Gremi de Jardiners de Tarragona.

Per un altre costat, també s’ha format un ple permanent. Aquest el formen quatre membres del centre, quatre de Mas Carandell i quatre representants socials formats per sindicats i patronal. «Per dir-ho d’alguna manera, el ple permanent és com una comissió executiva. S’encarregaran de dirigir molt més el dia a dia del centre», apunta Subirats.

Aleshores, el plenari del centre de formació professional integrada a l’Institut d’Horticultura i Jardineria el formaran quan es reuneixin el Consell de Formació i Empresa i el ple permanent.

A la vegada, el regidor recorda que aquest nou sistema ha de servir per canviar l’actual model de centre formatiu: «Aquests centres han d’unificar un model formatiu actualment fragmentat i unir la formació, la qualificació i l’orientació. Des d’Europa ja es demana que això canviï i per això estem fent això».

«L’orientació és un dels tres eixos que ara mateix necessitem treballar més i establir el com traslladar allò que ens diuen les empreses a aquelles persones demandants de feina i formació», afegeix.

Amb un no hi ha prou

Per una altra banda, el regidor d’Empresa i Ocupació continua defensant que no n’hi ha prou amb tan sols un centre. «A Tarragona n’hi ha tres, per exemple, i Reus pot aspirar a tenir més centres d’aquestes característiques», reivindica el regidor.

No obstant això, admet que tot i el pas dels mesos aquest tema continua estant «verd» i «en unes converses molt prèvies». Tanmateix, Subirats ho marca com una tasca a treballar durant el mandat actual.