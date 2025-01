Radioaficionats del Baix Camp difonen la figura de Fortuny amb una targeta QSL

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La secció del Baix Camp de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) ha creat una targeta QSL especial amb motiu dels 150 anys de la mort de Marià Fortuny. El president de l’entitat, Josep Roca, explica que van decidir homenatjar el pintor «perquè és de Reus i volem fer promoció del territori». «Portem 2.000 contactes en una setmana», celebra.

La targeta QSL serveix per confirmar que s’ha establert el contacte entre dos radioaficionats. «El contacte es fa via ràdio, tenim una llicència amb què podem utilitzar uns espectres de la ràdio i podem contactar via telegrafia, parlant i amb modes digitals», detalla Roca.

A diferència de la ràdio comercial, «hi ha una retroalimentació entre emissor i receptor». La gent que contacti amb el grup del Baix Camp, rebrà la peça en format digital —abans, eren físiques i servien com a prova de l’existència del contacte— amb la representació del quadre La Vicaria, de Fortuny, i l’indicatiu AM150MF.

Malgrat que a través de l’estació «no pots esplaiar-te gaire», els radioaficionats locals expliquen que la commemoració de l’aniversari de la mort del pintor és una oportunitat «per retre homenatge i revisitar l’obra de qui va ser considerat el millor pintor català del segle XIX i el més internacional de tot el període». La targeta QSL estarà activa fins a l’1 de febrer.

«Nosaltres ens ho passem bé, la gent ens pregunta i és una altra manera de fer difusió a escala mundial: això va a l’altra punta del món, des del veí fins a les Illes Marshall», expressa Roca. «Illes on no arriba internet, nosaltres sí que hi arribem», valora.

Roca afegeix que es voldria activar una estació a la Prioral de Sant Pere, un espai «especial» perquè, entre altres motius, guarda el cor de Fortuny. Ja s’han iniciat contactes amb l’Ajuntament de Reus per tractar la qüestió i el prior hauria dit que «no hi ha problema». «Si no pot ser ara, més endavant; la idea és anar fent coses per Reus», conclou el president de la secció del Baix Camp de la URE.

Primera recepció de ràdio

La targeta commemorativa dels radioaficionats de la comarca també es va idear per tal de celebrar el centenari de la primera recepció de ràdio a Reus. Fou al Teatre Bartrina, el 1924, a càrrec de dos membres del Centre de Lectura. Els senyals horaris de París i un concert van ser l’embrió del naixement d’un nou mitjà de comunicació.