La Marató de Donants de Sang assoleix més de 10.000 donacions entre el 9 i el 18 de gener

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Marató de Donants de Sang ha assolit 10.343 donacions de sang i de plasma a Catalunya entre el 9 i el 18 de gener, assolint així els objectius de la campanya. En total, 9.302 persones han transferit sang o plasma en 104 municipis de tot el territori. El 56,3% dels qui han donat tenen entre 45 i 65 anys.

El director del Banc de Sang i Teixits (BST), Joan Ramon Grífols, ha fet un balanç «positiu», però ha recordat que «la marató no s'acaba aquí», ja que es necessiten unes mil donacions de sang al dia. En aquest sentit, ha celebrat que durant la marató s'han registrat al voltant d'un miler de nous donants, el 50% dels quals tenen entre 18 i 35 anys.

Per demarcacions, Barcelona està al capdamunt de donacions amb 6.607 de sang i 710 de plasma, en segon lloc hi ha Tarragona que n'ha aconseguit 1.272 de sang i 94 de plasma, després es troba Girona amb 902 transferències de sang i 124 de plasma, i Lleida es troba a la cua amb 521 i 113, respectivament.

Després del període vacacional de Nadal, cauen aproximadament un 20% les donacions, per això cada any el BST organitza una marató arreu del país. Ara les reserves es mantenen a vuit dies vista i Grífols ha remarcat que són «bones». Tot i això, ha insistit que «la marató no s'acaba aquí» i ha comentat la necessitat d'incorporar cada any 35.000 donants nous.

Durant aquesta campanya s'han fet 822 primeres donacions, i el 56,9% són de la franja jove, d'entre 18 i 35 anys. «Són donants que tenen una projecció de vida llarga i una potencialitat en seguir donant sang moltes més vegades», ha assenyalat Grífols.

L'acte de tancament de la marató s'ha fet a Reus i hi ha participat un donant, Xavier Vallès. Ell ha estat donant i receptor. Ha subratllat que «molta gent petita a llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món i fins i tot la vida de moltes persones». I ha demanat a la ciutadania «no deixar-se emportar per l'individualisme».