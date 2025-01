Alerten dels problemes de l’entorn «sorollós» de l’Escola Prat de la Riba de Reus per als infants

Alumnes i famílies, durant una de les mobilitzacions per demanar entorns escolars «segurs i saludables»Escola Prat de la Riba

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El blog Acústica Escolar ha elaborat un estudi sobre l’Escola Prat de la Riba. L’anàlisi certifica que «les mesures de reverberació de dues aules i el menjador ens donen uns resultats que dupliquen o tripliquen el recomanat».

«És una situació que acumula gairebé totes les dificultats que compliquen la intel·ligibilitat de la comunicació oral», conclou, tot afegint que «l’entorn sorollós que envaeix les aules per un aïllament deficitari obliga a elevar la intensitat de la veu per arribar a una intel·ligibilitat suficient, però aleshores l’alta reverberació interfereix severament».

«El cost cognitiu i atencional és previsiblement alt», tanca Acústica Escolar, que recomana l’adopció de mesures com instal·lar panells acústics i canviar les finestres.

L’AFA del centre s’ha fet ressò de l’estudi. Les famílies, que cada divendres es mobilitzen per demanar la pacificació de l’entorn escolar, reclamen l’adopció d’actuacions «immediates i de fàcil implementació», com l’activació de les pilones a l’avinguda del President Companys durant 30 minuts al matí i 30 minuts a la tarda, col·locar reductors de velocitat i instal·lar una pilona retràctil a l’avinguda Prat de la Riba per tallar el trànsit durant les hores d’entrada i sortida. Amb tot, també demanen que es dugui a terme un estudi vinculant de l’entorn de les escoles públiques.