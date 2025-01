Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus acaba d’adjudicar les obres d’instal·lació d’una xarxa de distribució d’aigua no potable –procedent de la mina del barri Fortuny– per al reg del Parc del Capellans, i de la zona enjardinada de les piscines municipals, que també s’ompliran amb aquesta aigua.

Es tracta de la segona part de l’ambiciós projecte de recuperació de la mina del barri Fortuny, on tot just ara s’han acabat les obres que han permès la construcció d’una planta de potabilització que farà possible la injecció d’aigua de la mina a la xarxa d’abastament, un cop finalitzin la posada en marxa i les proves de funcionament i ajustament que s’inicien la setmana que ve.

Les obres que ara s’han finalitzat tenen com a objectiu guanyar anualment més de 200.000m3 per a ús de boca amb totes les garanties sanitàries. L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Gilabert Miró, que figura en la borsa de contractistes homologats per a la realització d’obres i escomeses de les xarxes d’abastament i sanejament de la ciutat. El pressupost de l’adjudicació és de 87.189 euros.

Aigua no potable per al reg

Actualment, l’aigua de la mina del barri Fortuny ja es destina, parcialment, i sense cap mena de tractament previ, al reg del parc del Lliscament, situat a tocar de les piscines municipals, juntament amb l’aigua pluvial que es recull a les pròpies pistes (bowls) i on s’emmagatzema en un dipòsit per al seu ús. Amb la nova xarxa de distribució, aquesta aigua no potable es destinarà també al regadiu del Parc del Capellans, de la zona del camí del Riudoms i de la zona enjardinada de les piscines municipals.

La nova xarxa també permetrà l’ompliment de les piscines amb aigua no apta per a ús de boca però que sí presenta la qualitat sanitària adient per al bany, així com el reompliment de l’aigua que es perd en l’evaporació i en el rentat dels filtres. Addicionalment, l’aigua obtinguda en el buidat de les piscines també pot utilitzar-se per a la recàrrega de l’aqüífer del minat i no s’aboqui a la claveguera. Es preveu que l’ompliment de les piscines amb aquesta aigua ja es podrà dur a terme la primavera vinent, de cara a la temporada de bany de l’estiu d’aquest any.