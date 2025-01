Una reusenca dona 1.001 euros a la Fundació Barà de Reus amb la venda de petúnies solidàries

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Una reusenca ha iniciat aquest estiu una campanya solidària per recollir fons per la Fundació Bara de Reus. Monika Escuer, resident a Castellvell del Camp, crea penjolls artesanals a partir de les flors de petúnia i ha aconseguit reunir 1.001 euros per l'entitat que acull infants i adolescents en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. El passat 31 de desembre Escuer va fer l'entrega dels diners.

Escuer retalla sigilosament la silueta de la petúnia al damunt d'argila de secat a l'aire per crear la forma. A partir d'aquí, un cop seca l'argila, la poleix i amb cola hi adhereix paper amb diferents motius per decorar-la.

Les petúnies solidàries han viatjat fins a Granada, València, Lleida, Alfara del Patriarca, Canals i la Pobla de Segur, entre d'altres. Les joies artesanals es poden adquirir contactant a través de l'Instagram o Facebook de la Monika Escuer o a través del telèfon 639 173 984. De moment, la reusenca ja ha pogut donar 1.001 euros a la Fundació Barà,

Moment de la donació dels diners aconseguits per Monika Escuer amb els penjolls.Cedida

«Estic molt contenta amb la resposta de la gent», assegura Escuer, qui explica que seguirà fent petúnies solidàries per destinar els diners a «alguna altra entitat que necessiti col·laboració».