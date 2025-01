El reusenc Andreu Buenafuente fitxa per RTVE per la nit dels divendres

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Radio y Televisión Española (RTVE) ha acordat fitxar el presentador reusenc Andreu Buenafuente per a un programa la nit dels divendres i estudia diverses propostes per a un magazín de tarda.

Fonts de RTVE han informat EFE de què s’ha acordat la contractació de Buenafuente, que estaria acompanyat pel seu company i també humorista Berto Romero, com ha avançat ABC.

Encara que hi ha un acord sobre això, les fonts han precisat que l’operació «està pendent d’aprovació», ja que ha de donar el vistiplau el comitè de compres de RTVE.

Andreu Buenafuente i Berto Romero juguen a la improvisació i l’humor, com demostren en el seu programa de ràdio 'Nadie sabe nada’ a la cadena Ser, i aquesta complicitat, que és més que evident, la vol traslladar el president de RTVE, José Pablo López, a les nits de La 1 per competir amb la resta de cadenes.

El programa de ràdio el produeix El Terrat, productora fundada per Buenafuente, igual com 'La Revuelta', amb la col·laboració de David Broncano i Jorge Ponce ('Encofrados Encofrasa') que tan bons resultats està collint aquesta temporada i que està revolucionant l’hora de màxima audiència de la corporació les nits de dilluns a dijous en La 1.

Ara, amb el programa de Buenafuente, segons les fonts, es completaria el 'prime time' de la setmana.

Amb l’arribada del nou president a RTVE s’està buscant també un nou model de programa per a les tardes de La 1 que pogués competir amb els espais de Ana Rosa Quintana i Sonsoles Ónega, però les fonts són prudents perquè «tardarà mesos» a sortir.

En la corporació s’estan rebent propostes i no es descarta la participació de personatges populars com pogués ser Belén Esteban o María Patiño però, segons les mateixes fonts, de moment «no hi ha res decidit, ni acordat i menys contractat».