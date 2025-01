El Port de Tarragona i Reus reforcen aliances per al desenvolupament econòmic del territori

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres el president del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, i l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, s'han reunit per reforçar la col·laboració entre ambdues institucions en àmbits estratègics com el desenvolupament econòmic i la promoció turística del territori.

El president del Port ha explicat l’estat de les inversions estratègiques de l’APT i el seu futur impacte econòmic i social en el Camp de Tarragona. Un dels punts centrals de la reunió ha estat el desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). Aquest projecte clau per al creixement econòmic busca potenciar l’atractiu del Port com a hub logístic i fomentar la creació d’ocupació al territori, en combinació amb les sinergies que es poden crear gràcies a la connexió amb Europa i amb el centre del a península a través de les terminals intermodals de la Boella i de Guadalajara-Marchamalo.

Castellà ha destacat el paper de la ZAL com un dels espais logístics més atractius de Catalunya per acollir noves inversions en sectors emergents de la nova economia per afavorir la reindustrialització del país amb possibles implantacions de sectors com del vehicle elèctric, els semiconductors o les bateries.

També ha informat sobre l’evolució del Contradic de Ponent, una infraestructura fonamental per millorar l’eficiència operativa del Port i garantir-ne un creixement sostenible amb nous molls dedicats a la importació i exportació de nous combustibles relacionats amb la transició energètica.

Per la seva part, l’alcaldessa de Reus ha subratllat la importància de fomentar la innovació com a motor del desenvolupament local i territorial, creant les condicions per a que el talent local pugui fer recerca, emprendre i crear empresa. I, al mateix temps, fomentar l'atracció talent de fora perquè també contribueixi al creixement econòmic de les nostres ciutats i comarques.

El Moll de Balears, inaugurat recentment, ha estat un altre tema destacat per dues raons. Per un costat, aquesta infraestructura, que reforça l’aposta del Port pel sector creuerístic, permet acollir més embarcacions i oferir una millor experiència als visitants. I per una l’altra, per la construcció de la segona fase del Moll de Balears per acollir el muntatge d’aerogeneradors destinats a la creació des parcs eòlics de França i Itàlia.

La trobada ha servit per buscar punts en comú per a la promoció del territori. Ambdues parts han subratllat la importància de posicionar el Camp de Tarragona com una destinació atractiva tant per la indústria com per al turisme.