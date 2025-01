El Mare Molas serà el primer on actuarà el Pla Barri a Barri de Reus per millorar el seu estat

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus impulsa el Pla Barri a Barri amb l’objectiu de millorar i donar una rentada de cara als espais públics de la ciutat. Amb aquest pla es plantegen actuacions diverses amb millores a l’asfalt, voreres, enllumenat, jardineria, entre altres, per tota la ciutat i que començaran al barri de Mare Molas.

«Des del principi del mandat aquest govern té una fixació en la via pública i el seu manteniment», afirma l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. «El nostre govern escolta a la ciutadania i som conscients de la percepció de l’estat dels diferents barris de Reus, per això iniciem aquest camí de millora», exposa el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos. A més, Marcos apunta que el 80% de les queixes que entren al canal de l’Ajuntament són relacionades amb l’àrea de Via Pública.

Pel que fa al pla, que arrencarà aquest dilluns 20 de gener al barri de Mare Molas, tindrà diversos eixos. «Tocarem molts àmbits, com l’asfalt i les voreres amb la reparació de clots, millora de la intensitat de la il·luminació per eliminar punts foscos, reparació de mobiliari o millores en les senyalitzacions viàries», detalla el regidor de l’àrea de Via Pública. En aquest sentit, Marcos assegura que s’ha dut a terme un estudi previ per part de l’empresa municipal Reus Mobilitat per determinar quines són les necessitats del barri i així es farà amb tota la resta de barris en els quals s’actuï.

Per un altre costat, Marcos assegura que també es duran a terme actuacions de neteja profundes a través d’un dispositiu especial intensiu: «Tenim la neteja diària, però volem anar una mica més enllà. Farem una neteja amb baldeig, de contenidors, parcs infantils, mobiliari i eliminació de pintades i grafitis».

A més, aquest pla també té en compte l’objectiu de l’Ajuntament a convertir Reus en una ciutat verda. Per aquest motiu, es farà un manteniment de les zones verdes i jardins, replantació de vegetació i eliminació de les males herbes. «Totes aquestes actuacions s’han treballat de manera transversal. Formen part d’aquest pla nou unitats diferents de treball coordinades per donar aquesta resposta», fa valdre el regidor Marcos.

Barris a actuar

El primer barri a actuar aquest pla serà el Mare Molas entre els dies 20 i 31 de gener. A continuació, serà el torn del Carrilet entre el 27 de gener i el 7 de febrer. Tot i que encara no s’ha establert un calendari, Marcos subratlla que la llista engloba a tots els barris de la ciutat.

«Les actuacions es programen segons una zonificació que hem planejat i que inclouen tots els barris de la ciutat. Per tant, demanem que es mantingui la calma, perquè arribarem a tots els racons de la ciutat amb aquesta programació que anirem fent al llarg de l’any», expressa.

Pel que fa al cas concret del barri Mare Molas, el regidor explica que en la primera setmana d’actuació s’intervindrà en totes les tasques de millora de l’espai públic amb la feina de les Brigades Municipals i, a partir de la segona setmana, es procedirà a la neteja i millora de la senyalització.

Per la seva banda, el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, es mostra «satisfet» amb el pla i recorda que «estarem al darrere perquè compleixin amb el que es comprometen». «Reus és la suma de tots els barris, i si tots aquests barris estan nets i curiosos, significa que la ciutat ho està», comenta el president de la FAVR.

«Aquest pla ha vingut per quedar-se, donar una resposta i dignificar els barris de la ciutat junt amb la feina diària que ja es fa», reivindica el regidor Marcos. A la vegada, la batllessa de Reus recorda que des del seu govern municipal s’ha fet una forta aposta pel manteniment de la Via Pública amb una inversió de 2,1 milions d’euros enguany.