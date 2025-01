Junts per Reus proposa millorar la freqüència de recollida de brossa per resoldre el desbordament de contenidors

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Reus presentarà, en el ple de la setmana vinent, una moció amb mesures concretes per posar fi, de manera urgent, al problema del desbordament de contenidors i millorar el servei de recollida de brossa a la ciutat. Aquesta iniciativa sorgeix després del malestar que han manifestat diferents associacions de veïns i molts ciutadans en els darrers mesos.

La proposta del grup municipal inclou un conjunt de mesures per abordar el problema de manera integral, com la revisió general del contracte actual de la brossa per identificar els punts on es produeixen desbordaments freqüents, la millora de la freqüència de recollida per ajustar el servei a les necessitats reals de cada barri, l'augment dels contenidors en aquelles zones on es detecti insuficiència, el reforç de la neteja per millorar les condicions de les àrees de contenidors, a més del seguiment rigorós del contracte per garantir que es compleixen les condicions establertes en l’adjudicació.

La regidora i portaveu adjunta del grup municipal, Mariluz Caballero, assenyala que «els reusencs es mereixen un servei de recollida de la brossa que sigui de qualitat i que estigui a l'altura dels impostos que paguen. No podem permetre que pateixin aquesta situació perquè genera brutícia i degrada l’espai públic, a més de deteriorar la imatge de la nostra ciutat». A parer seu, «aquest problema és la mostra més evident de la deixadesa de PSC, ERC i Ara, que no actuen per buscar solucions».

En aquest sentit, Caballero detalla que aquesta qüestió «no és només culpa de l’incivisme, com ha volgut fer veure el govern municipal. En alguns casos, els contenidors estan plens i els veïns no tenen cap altra opció que deixar les escombraries al costat». De fet, recorda que l’Ajuntament va anunciar fa uns mesos la campanya «Prou brossa fora del contenidor», però que PSC, ERC i Ara no han implementat les mesures necessàries per millorar la freqüència de recollida ni la distribució dels contenidors.