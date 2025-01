La Generalitat «garanteix» que Reus tindrà un local d’atenció 24 hores a les violències masclistes

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya reafirma el seu compromís amb què Reus tingui un espai per oferir el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències masclistes. Fonts del Departament d’Igualtat i Feminisme confirmen a Diari Més que «ja hem iniciat les gestions per tenir un local on ubicar el futur SIE de Reus».

«Garantim que Reus comptarà amb un SIE», expressen les fonts. La consellera de l’àmbit, Eva Menor, va detallar dilluns, en la seva visita al centre que va obrir a Tarragona a finals del 2024, que s’està treballant «per tenir l’espai de Reus el més aviat possible». «Hem tingut dificultats a l’hora de trobar l’espai, però no parem», va afegir.

Menor no es va atrevir encara a concretar dates, atès que dependrà «dels procediments que marquen les normes, que s’estan posant en marxa». «Però intentarem ser el més àgils possible perquè la burocràcia no aturi la posada en marxa d’un servei que, per a nosaltres, és essencial», va assenyalar. També va compartir que el SIE oferirà atenció integral les 24 hores del dia.

La ciutat ja espera amb els braços oberts l’arribada del servei. La regidora de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, recorda que, a Reus, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), l’Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV) i els serveis d’atenció social del consistori ja ofereixen «una atenció especialitzada, personalitzada i d’acompanyament a les dones de la ciutat que pateixen o han patit violència masclista per tal que puguin superar aquesta situació i viure dignament».

«Per això, el fet que aviat puguem disposar d’un nou servei de la Generalitat que treballarà en aquesta mateixa línia és molt important, ja que disposarem de més recursos i facilitarà l’assistència de les dones i els seus fills i les seves filles usuàries d’aquest servei perquè no s’hauran de desplaçar a Tarragona i es reduirà la llista d’espera», apunta l’edil.

A més, Martínez especifica que, abans que obri el SIE, «les professionals dels serveis municipals que atenen les víctimes de violència masclista es reuniran amb l’equip de professionals que el portaran per tal d’establir un treball conjunt i coordinat». Per la seva banda, l’associació de suport i empoderament a dones i supervivents de violències masclistes Heroïnes Anònimes considera que és «essencial que hi hagi un servei com el SIE a Reus».

«Els serveis existents que treballen amb violències masclistes estan molt saturats i que hi hagi un altre servei com el SIE creiem que pot ser molt bo per al territori», certifica la presidenta de l’entitat, Laura Recasens Salvadó. «És un complement indispensable, perquè, a més, es fa molt més èmfasi en la recuperació de les dones», afegeix. «Que hi hagi més serveis el que fa és que hi hagi millor atenció», tanca Recasens Salvadó.

Segon intent

El Govern català havia iniciat el primer semestre de l’any passat els tràmits per adquirir un immoble per ubicar una seu del servei a la capital del Baix Camp. Amb tot, el procés va quedar desert perquè no va rebre cap oferta. El Departament cercava un espai d’entre 300 i 380 metres quadrats (m2) de superfície construïda que es trobés en un lloc de fàcil accés, en zones concorregudes i de fàcil comunicació a través del transport públic.

La ubicació òptima es va definir com el centre o l’àrea compresa dins d’un radi de fins a 1,5 quilòmetres caminant del nucli urbà. El SIE donarà servei a deu treballadors, inclosa una psicòloga del servei 24 hores.