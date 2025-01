Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, amb col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona (CoopCamp), impulsa la tercera edició de l’Itinerari d’emprenedoria en cooperativisme i economia social i solidària.

Un programa que pretén ajudar a convertir idees de projectes cooperatius en realitat que, en els darrers anys, ha ajudat a madurar un total de 13 projectes com, per exemple, l’espai creatiu d’artistes i artesans Roser de Foc. «Des que vam començar aquest itinerari la xarxa de cooperatives i entitats relacionades amb l’economia social i solidària ha crescut. Des de l’any 2022 s’han constituit vuit noves cooperatives a Reus i sis a la resta del Baix Camp», apunta Robert Castells, membre de CoopCamp.

«Vivim en un entorn vulnerable, incert i complex on es produeixen desequilibris. És difícil determinar les causes, però podem treballar per mitigar les conseqüències creant models de negoci econòmic més respectuosos amb la societat», valora el regidor d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats.

S’hi podran inscriure fins a 10 projectes al programa que rebran un itinerari intensiu de formació per part d’experts. Aquest es durà a terme durant 11 sessions que començaran el 30 de gener i finalitzaran el 10 de març. Les sessions es realitzaran els dilluns i dijous a la seu de la regidoria d’Empresa i Ocupació al carrer de Sant Joan número 24 de 15 a 17.30 hores, sumant un total de 25 hores.

Posteriorment, s’escolliran entre totes les iniciatives participants als tres projectes més desenvolupats i estratègics que accediran a un programa d’incubació. Aquest oferirà un servei de mentoria d’un any, disseny i acompanyament individualitzat i assessorament per a la recerca d’espais i fonts de finançament.

Castells assegura que «l’any passat el programa va funcionar molt bé amb sessions on es va treballar els estudis de mercat, els processos de viabilitat o el funcionament societari». Els interessats a participar es poden inscriure fins al 27 de gener a través de la pàgina web de CoopCamp.

Pla d’economia social

L’any passat l’Ajuntament va tancar el Pla d’Acció d’Economia Social i Solidària, previst per l’interval entre el 2021 i 2023. Subirats assegura que actualment estan en una fase de correcció i redacció conjuntament amb entitats i empreses del sector amb la idea de presentar un nou pla abans d’acabar el primer semestre de 2025. «La majoria de les línies d’actuació de l’anterior pla han tingut una valoració positiva per l’entorn implicat i ara estem veient quines millores fer», comenta el regidor.