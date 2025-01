Els veïns de la urbanització El Pinar de Reus denuncien una onada de robatoris

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tranquil·litat de la urbanització El Pinar de Reus s’ha vist alterada els últims mesos per una preocupant onada de robatoris. Segons informa Elcaso.com, cada setmana es registren entre dos i tres assalts a domicilis, cosa que ha sembrat la por entre els residents. Els lladres aprofiten la foscor de les tardes d’hivern per actuar en cases buides abans que els propietaris tornin de la feina.

El president de l’Associació de Veïns del Pinar ha explicat a Canal Reus que els robatoris són «flaix»: els assaltants entren, activen l’alarma i en menys de tres minuts s’enduen tot el que poden abans de fugir. Quan arriba la policia, els lladres ja han desaparegut.

Mesures insuficients

Aquest fenomen, segons els veïns, no és nou. Cada any, coincidint amb els mesos d’hivern, es repeteixen els robatoris. Tot i que molts residents ja han instal·lat alarmes i càmeres de videovigilància, consideren que aquestes mesures no són suficients. Els lladres coneixen el funcionament dels sistemes de seguretat i continuen actuant amb impunitat.

Per tal de combatre aquesta situació, els veïns han proposat instal·lar càmeres lectores de matrícules als accessos de la urbanització. Aquestes càmeres permetrien identificar els vehicles que entren i surten, facilitant la tasca policial durant les investigacions. Els residents fins i tot s’han ofert a assumir el cost d’aquestes instal·lacions. No obstant això, la normativa de protecció de dades estableix que només els agents de la Guàrdia Urbana podrien accedir a les gravacions.

Un problema que s’estén

El cas d’El Pinar no és un fet aïllat. Segons expliquen els veïns, altres urbanitzacions de Reus també han estat objectiu d’onades de robatoris similars. Fa uns mesos va ser el torn de la urbanització de Blancafort, i també és comú que es registrin incidents a zones com Aigüesverds.

Les demandes dels residents són sempre les mateixes: més mesures de seguretat i accions concretes per evitar que aquests robatoris continuïn. Tot i les dificultats, els veïns asseguren que seguiran lluitant per una millor seguretat a les seves llars i al conjunt de les urbanitzacions de Reus.