La Cambra de Comerç de Reus ha descartat, «de moment», sol·licitar la designació d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per al vermut del territori. La iniciativa va engegar-se durant la presidència de Jordi Just i, amb Mario Basora prenent el relleu al capdavant de la corporació, restava veure si els productors i les marques comercials veien la proposta amb bons ulls abans de tirar-la endavant.

Fonts de l’ens confirmen a Diari Més que el projecte «no va tenir continuïtat perquè el sector no hi estava prou interessat». «Sembla que hi havia petits productors que sí que ho volien, però no hi havia prou quòrum», concreten des de la Cambra. En conseqüència, quedarà arraconat sine die.

Fa just un any, la Cambra de Comerç detallava a Diari Més que «la voluntat de crear-la hi és i hem de començar a arrencar». Abans de formular la petició formal, calia «tenir-ho ben alineat», «definir-ho territorialment» i «veure si a escala de marques comercials i productors de vermut ho perceben positivament». També es volien establir sinergies amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, que es posicionava al costat «dels projectes que ens ajudin a promoure la ciutat i a fer marca», en paraules de la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó.

Les aliances i el quòrum eren necessaris per tramitar l’IGP. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació defineix l’IGP com el nom que identifica «un producte originari d’un lloc determinat, una regió o un país, que posseeix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui essencialment ser atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa en la zona geogràfica definida».

Capital del vermut

Mentrestant, la ciutat ha continuat donant-se a conèixer fora del territori com a Capital del vermut des del 1892. N’és exemple l’esdeveniment promocional que es va dur a terme l’abril de l’any passat a l’Hotel Emperador de Madrid, que va comptar amb l’assistència de més de 200 persones. Entre les personalitats presents, hi havia l’alcaldessa, Sandra Guaita; la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó; el sommelier Marc Niubó i la humorista i presentadora televisiva Eva Soriano.

Aquesta era una de les accions de promoció de la ciutat, que se sumava a la presència a fires i certàmens, com Madrid Fusión, per donar a conèixer el producte. Cal recordar que el Pla d’Acció Municipal (PAM) té, entre els seus objectius, «potenciar la marca Vermut de Reus com un element de referència exterior».