Junts registra una proposta de resolució al Parlament per aturar el trasllat de l'estació de bus

Imatge digital de com es veurà l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias després d’executar-se les obres de remodelació de l’entorn del Carrilet projectades en l’avantprojecte presentat.Ajuntament de Reus

El Grup Parlamentari de Junts ha registrat avui al Parlament de Catalunya una proposta de resolució que insta el Govern de la Generalitat a aturar la tramitació administrativa de la reubicació de l’estació d’autobusos de Reus al Parc Mas Iglesias, tenint en compte que la Generalitat té la titularitat d’aquesta infraestructura.

El text, que es debatrà a la comissió de Territori i Habitatge, assenyala que la nova ubicació d’aquest equipament no compta amb la justificació tècnica que acrediti la necessitat d’una ampliació i d’un trasllat que altera i malmet una zona verda estratègica per la ciutat, com és el Parc Mas Iglesias.

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, espera que aquesta iniciativa forci el Govern de la Generalitat «a actuar amb sentit comú» i freni un projecte «sense sentit». «El Govern municipal de Reus ha tirat pel dret, obviant el projecte tècnic sobre la remodelació urbanística dels entorns del Mercat del Carrilet, i mirant cap a un altre costat davant del clam veïnal en contra de l’actual projecte de trasllat de l’estació».

A parer seu, «quan un projecte genera més problemes que solucions, queda clar que no és un bon projecte». En aquest sentit, sosté que els principals problemes associats a la nova ubicació són més que evidents: impacte negatiu en la vida dels veïns, afectació a un dels pocs pulmons verds de Reus i conseqüències greus en el trànsit, la contaminació acústica i atmosfèrica, i la seguretat viària. Ara bé, «el problema de base és que el Govern municipal no ha escoltat els veïns», afegeix.

Així mateix, la iniciativa parlamentària de Junts també demana vetllar per la protecció dels espais verds que actuen com a pulmons verds de la ciutat, especialment els grans parcs de Mas Iglesias, Sant Jordi i del Ferrocarril, i que se’n planifiquin més en zones consolidades residencialment.

El grup parlamentari ha treballat aquesta proposta de resolució conjuntament amb el grup municipal de Reus i l’executiva local del partit, després de mantenir diverses reunions conjuntes amb la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias.