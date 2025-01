Joan Masdéu publica una revisió de la cançó ‘No en tens prou’ amb Dan Peralbo

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant i compositor Joan Masdéu ha publicat una revisió de No en tens prou (Satélite K), un dels seus singles més icònics, amb la col·laboració de Dan Peralbo. La nova producció introdueix pinzellades electròniques i arranjaments que la recondueixen cap a estadis més enèrgics i amb alguna reminiscència de bandes com The Strokes, Franz Ferdinand o Arctic Monkeys.

Aquest és el tercer single d’un seguit avançaments que el reusenc publica durant aquests mesos i que formaran part d’un nou disc que veurà la llum la primavera de 2025.

Sota la producció, gravació i mescla de Dani Ferrer (Love of Lesbian, Egon Soda, Mi Capitán), No en tens prou s’ha gravat als estudis Santa Rita de Mataró i El Congost de Barcelona, amb Dan Peralbo (veu), Quim Xicoira (baix), Iol Cases (bateria), Litus Guilera (guitarra), Dani Ferrer (teclats, sintetitzadors) i Joan Masdéu (veu i guitarra).

El nou àlbum comptarà amb la revisió d’algunes de les cançons més rellevants de la seva discografia, amb la col·laboració d’artistes com Xoel López, River Omelet o Dan Peralbo, a més d’algunes cançons noves.