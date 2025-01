Comença la reforma la plaça de José Monzón, al barri Montserrat de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Brigades Municipals han iniciat aquesta setmana els treballs de millora i condicionament de la plaça de José Monzón, al barri Montserrat de Reus. La reforma de la plaça atén la reivindicació dels veïns i suposarà una millora estètica, de l'accessibilitat i de la funcionalitat d’aquest espai públic, significatiu pel barri.

Les actuacions per part de les Brigades s’han iniciat amb l'enderroc de l'actual paviment, que es substituirà per un paviment de llamborda. Posteriorment s’instal·laran nous elements de mobiliari urbà com bancs i papereres. També es construiran uns nous parterres de jardineria dins de la plaça, ja que els actuals es troben sobre la vorera i dificulten el pas dels vianants. La finalització dels treballs es preveu a finals del mes de febrer.

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha posat de manifest que la reforma de la plaça «és fruit de l’escolta activa de l’equip de Govern i dona resposta a una petició gairebé històrica del veïnat». Marcos també ha apuntat que el reforç de les brigades municipals, amb la posada en funcionament de la nova Brigada d’Intervenció Ràpida, ha permès alliberar recursos per poder portar a terme actuacions significatives com aquesta.