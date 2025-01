El sistema de comandes EO! EasyOrdering de Reus aplica millores com fer comandes a domicili

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El sistema de comandes digitals EO! EasyOrdering va guanyant adeptes a poc a poc a Reus i els negocis usuaris asseguren que l’experiència és «molt positiva». Aquest sistema, presentat pel Tomb de Reus a l’estiu de 2023, permet fer comandes des del mòbil a través d’una targeta NFC col·locada a la taula i sense necessitat d’haver d’anar a la barra o cridar a un cambrer.

«En el darrer any s’han implementat diferents millores, com que, a part de pagar amb targeta o Bizum, puguis també pagar al cambrer», explica Víctor Perales, membre de la junta del Tomb de Reus i propietari del Flaps, primer establiment a utilitzar el sistema.

Perales afirma que també s’han dut a terme altres millores com recollir dades de les visualitzacions de la carta digital, indicar les hores de més afluència de clients, conèixer el preu mitjà del tiquet, ocultar aquells plats de la comanda els quals s’hagin acabat o, fins i tot, fer una comanda a domicili.

«El sistema permet que aquella persona que es posa en contacte amb mí i em demana una comanda a domicili pot fer servir aquest sistema per pagar i jo després li faig arribar», assegura.

No obstant això, altres canvis se centren en fets més senzills com, per exemple, demanar que s’acosti el cambrer: «Imagina que t’estàs prenent un cafè i vols que et portin sacarina o sucre morè, que és una cosa que no està a la carta. Entres a l’aplicació i prems el botó per avisar al cambrer. Aleshores, l’aparell a la barra l’avisarà i no hauràs d’estar intentant que et vegi movent el braç com un boig si estàs a fora a la terrassa».

Fins ara hi ha en total quatre negocis que fan servir el sistema a Reus; el Flaps, el primer a utilitzar-la, el Batticuore, el Moto Sport Cafe i el Museu del Vermut. «Tots els locals que ho han provat i ho fan servir ens comenten que els funciona la mar de bé», expressa Víctor Perales.

El gerent del Flaps apunta que el moment en què és més útil és quan hi ha més afluència en el negoci: «És molt més còmode tant pel client com pel cambrer, perquè els clients no perden el temps intentant que el cambrer els faci cas i el cambrer no perd tant de temps atenent les taules constantment i totes les comandes apareixen en una pantalla darrere la barra. El procés s’agilitza molt».

Pel que fa al client, Perales reconeix que a algunes persones els costa atrevir-se la primera vegada, però «quan ja ho han fet servir i s’adonen que és molt fàcil, després quan tornen ho fan servir força».

«Fins i tot la gent gran, que normalment tenen més problemes amb les coses digitals, ho troben molt senzill perquè no han d’escanejar un QR o fer servir un codi. És molt fàcil i pràctic per la gent», defensa.

Per una altra banda, Perales assegura que és un sistema amb un preu molt econòmic: «L’empresa que ho porta t’instal·la el sistema de franc. Aleshores, tu el que has de decidir és quantes targetes vols, que normalment necessitaràs una per cada taula, i per cadascuna et cobraran una mensualitat i surt molt econòmic. A mi em cobren aproximadament uns 80 euros al mes».