El polígon Agro-Reus disposa d'aigua no potable gràcies a una xarxa d'abastament paral·lela

Un operari càrrega aigua no potable per a neteja.Ajuntament de Reus

Aigües de Reus compta al polígon Agro-Reus amb una xarxa secundària de distribució d’aigua no potable, que discorre en paral·lel a la xarxa convencional d’abastament d’aigua. Tot i que aquesta aigua no apta per a ús de boca ja s’utilitza de fa temps en usos estrictament municipals, també està a disposició d’aquelles empreses del polígon que no necessiten aigua potabilitzada per a la seva activitat habitual.

Des de fa anys, el polígon Agro-Reus compta amb una xarxa de distribució paral·lela a la de subministrament, que s’abasteix d’aigua no potable procedent dels pous anomenats City, Roquís i Agro Reus. És per això que aquesta aigua es destina habitualment a finalitats municipals molt específiques, com és el cas de la neteja de la via pública o del clavegueram. Aquesta aigua també s’usa en la neteja dels vehicles municipals i en el reg d’espais públics i d’horts urbans.

En total, cada any s’utilitzen uns 70 mil metres cúbics d’aigua no potable en la neteja de carrers, que compta amb plena garantia sanitària, ja que una cosa és que no sigui bona per a beure i una altra que, degudament tractada, no pugui dedicar-se a altres finalitats. En tots els casos, l’ús que se’n fa té sempre la supervisió del laboratori d’Aigües de Reus, inscrit al registre de laboratoris de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat.

L’existència d’aquesta xarxa paral·lela ja permet que les empreses de l’Agro-reus puguin connectar-s’hi. Recentment, aquest ha estat el cas de PortAventura World, que per interès mediambiental ha sol·licitat la connexió a dita xarxa d’aigua no potable de la bugaderia que ha instal·lat en aquest polígon. Una connexió que ha estat possible i senzilla atesa la proximitat de la canonada a la parcel·la on hi ha la bugaderia. El contracte preveu un cabal màxim i un preu més econòmic que el de la tarifa convencional. Una possibilitat que ja està regulada normativament i comptava amb preus públics degudament establerts.

«Aquesta és una possibilitat oberta a altres empreses del polígon Agro-Reus sempre que estiguin prop d’aquesta xarxa secundària d’aigua no potable», explica el regidor responsable del servei d’aigua, Daniel Rubio. La proximitat a la xarxa és un factor fonamental, ja que el cost de la connexió i de les obres d’escomesa que siguin necessàries van a càrrec de les empreses que hi tinguin interès.

Més enllà d’avantatges econòmiques i tarifàries, la iniciativa també respon a una lògica de responsabilitat mediambiental, «ja que així no es destina aigua potable a usos en què la potabilització no és ni necessària ni imprescindible», afegeix el regidor.

Aquesta xarxa d’aigua no potable del polígon Agro-Reus incorporarà en breu més aigua procedent d’altres pous de la zona. De fet, ja està previst que aquesta aigua es destini al reg de la nova zona que s’ha d’urbanitzar a l’entorn d’Indústries Preciber, en el sector sector C-6 Camí del Roquís, a tocar del carrer de Recasens i Mercadé, de l’Estadi Municipal i del barranc del Mas del Gassot.

Fins a la data, a la ciutat, una xarxa secundària com aquesta només existeix en el polígon Agro-Reus. Tot i així, Aigües de Reus compta amb un pla de desplegament que preveu la instal·lació progressiva de xarxes paral·leles d’aquest estil. Serà llavors que, a l’entorn d’aquestes futures xarxes secundàries, també hi haurà la possibilitat que empreses particulars puguin contractar aigua no potable.