Marcos: «No estem en línia de crear més zona blava a Reus, ni ara mateix ni d’aquí a un any»

El projecte de la Zona de Baixes Emissions de Reus incorpora un apartat amb mesures complementàries, l’aplicació de les quals podria estudiar-se en un futur en cas de considerar-se necessari.

La millora dels estacionaments de motos, la reubicació de les parades de taxi afectades per la pacificació dels seus entorns, la instal·lació d’aparcabicis segurs als nodes intermodals i l’increment de la zona blava als primer i segon cordons són quatre de les propostes que es podrien posar sobre la taula.

Així i tot, el regidor de Via Pública i president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, llança un missatge de tranquil·litat: «No, ara mateix no estem en línia de crear més zona blava, sinó que estem fent tot el contrari: invertint esforços, feina i temps a desplegar aparcament dissuasiu gratuït».

Marcos explica que calia analitzar la mesura en el marc de la implantació de la ZBE, «però no estem en aquest escenari, ni ara ni d’aquí a un any». Recorda que, «d’aquí a un any, si tot va bé», s’obrirà el pàrquing soterrat de la Hispània, «amb què absorbirem amb més de 300 places part de la demanda d’aparcament».

En un horitzó més llunyà s’inaugurarà un altre al barri del Carme i, a més, el PAM contempla «l’estudi de l’aparcament soterrat del passeig de Mata». «Preferim oferir aparcament soterrat, que surt més econòmic que la zona blava realment», expressa l’edil. «La zona blava no és tan necessària com en altres municipis», afegeix.

El projecte menciona que, en cas d’ampliar les places d’aparcament regulat, la conversió podria produir-se de forma «parcial» i «escalonada» i els entorns afectats serien al voltant dels eixos comercials. «Zona blava, de moment, no, amb el que tenim és suficient; no sé en quin moment podrem creure oportú o necessari fer-ho», tanca l’edil.