Creix un 2,9% el nombre de visitants a Reus durant la Campanya de Nadal 2024-2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya Reus, és Nadal, continua liderant el Nadal a la demarcació de Tarragona i esdevenir un referent a Catalunya. Durant aquests dies, la ciutat ha presentat diferents escenaris amb activitats atractives, la ornamentació lluminosa nadalenca, l’espai «Un Nadal Rodó» amb el nou Calendari d’Advent, l’esfera de llum instal·lada a la plaça de la Llibertat i el Carrusel de la plaça del Prim, la zona d’atraccions firals, així com els Mercats de Nadal i Artesania de Reus. L’extensa oferta comercial de proximitat, i la col·laboració i implicació del sector, han contribuït a l’èxit.

Durant la campanya de Nadal han estacionat als pàrquings municipals un total de 306.814 usuaris, xifra que suposa un índex de rotació diari de 7.135 usuaris. El total d’usuaris a tota la xarxa de pàrquings municipals ha augmentat un 6,6% respecte l’any anterior.

Les dades del trànsit de vianants s'han pogut extreure de l'explotació de la informació del servei Reus Wifi, que indica el nombre de persones que circulen davant dels punts wifi distribuïts per la ciutat. S’han comptabilitzat les dades entre el 24 de novembre i el 6 de gener i un total d’2.638.895 persones van passejar per Reus durant aquest període, representant un augment del 2,9% de visitants. Cal destacar que el fluxe de gent es mou des del Parc de Sant Jordi a la plaça del Mercadal, amb una mitjana d’aproximadament 60.000 visitants per dia.

Més de 100.000 persones han visitat l'«Espai Rodó», ubicat a la plaça de la Llibertat durant tota la campanya de Nadal, i que a partir del 28 de desembre es va convertir en el Campament Reial per la recollida de cartes dels Reis d’Orient.

A la carpa del Nadal Rodó s’han ofert tallers de Nadal pels més petits, i com a novetat enguany es va presentar el nou Calendari d’Advent de la ciutat, on cada dia els personatges de la Gia i la Sió van obrir una porta del calendari amb diferents sorpreses i contes relacionats amb aquest espai. Un miler de nens i nenes van assistir a les activitats d’aquest calendari, amenitzat per la cançó composada pel grup de música Magari.

Pel que fa al Carrussel instal·lat a la plaça del Prim, les dades es mantenen amb un lleuger descens donat que ha estat obert menys dies, amb un total aproximat de 19.000 persones.

El Gremi de Firaires calcula gairebé uns 35.000 nens i nenes han pujat en alguna de les atraccions de fira instal·lades a la zona lúdica de la plaça Anton Borrell, una xifra inferior a la de l’any passat si tenim en compte que les atraccions van estar instal·lades tancades més de 7 dies per l’activació de l’alerta per fort vent (VENTCAT).

Enllumenat de Nadal

Un any més l'Agència Reus Promoció ha coordinat l'enllumenat de nadal de la ciutat amb l'objectiu de fomentar el passeig i la visita, amb unes dates tant importants pel seu comerç. Com a a principal novetat, es va utilitzar un material innovador anomenat glitter, que produeix un efecte dicroic (jugant amb els reflexes, que rep del sol quan es de dia, i de les llums quan és de nit) als carrers Llovera i Monterols. Reus és la única ciutat de tot Catalunya on es va poder visualitzar aquesta proposta.

Es va allargar l’eix comercial fins a l’avinguda del Carrilet, i es va incloure el carrer Pintor Bergadà i la plaça de la Ràdio, i també el carrer dels Recs com un altre carrer comercial amb enllumenat nadalenc.

La il·luminació de Nadal també es va fer de manera especial a les places de Prim, del Mercadal i de la Llibertat, i també es va repartir motius diferents pels barris de la ciutat i es van guarnir les entrades de la ciutat per donar la benvinguda a compradors i visitants de fora.

Mercats de Reus

Els Mercats de Reus fan un balanç positiu de la campanya de Nadal, amb força afluència de clients i bons resultats de vendes els dies més forts de tot l’any.

La campanya es manté viva amb el lliurament aquesta setmana dels premis dels sortejos: fins a 4.000 euros repartits en vals de compra de 100 euros entre el Mercat Central i el Mercat del Carrilet i diversos lots d’estris de cuina.

Entre els dos mercats s’han repartit més de 200.000 butlletes, una campanya convencional pensada per premiar els clients habituals dels mercats i agrair-los la fidelitat durant tot l’any, a més d’incentivar la compra durant les festes.

I, pel que fa a la programació d’actes, s’han realitzat 23 activitats programades per a totes les edats: nadales amb les corals escolars, tallers de cuina de Nadal, demostracions per part de les mateixes parades…i fins i tot un torneig d’escacs.

Pel que fa a la Cavalcada de Reis, prop de 55.000 persones van gaudir de la rua, una xifra també a l’alça respecte l’any anterior.

Nadal als barris

Un total de 33 barris durant aquests Nadals han gaudit d’activitats nadalenques. Espectacles de carrer, de música, cercaviles, patges, torronades, tions, cantades de nadales, vermuts, tallers, contes, cuina, teatre, actes solidaris, ... han aplegat a milers de persones aquests dies per celebrar de manera conjunta l’arribada del Nadal en diferents indrets de la ciutat.

Destacar també l’enllumenat als barris de manera descentralitzada, si bé s’han continuat posant dos elements com l’any passat, s’han reforçat altres espais en diferents zones augmentant així el nombre de motius.

Equipaments turístics

Els visitants al Gaudí Centre han augmentat un 6 %, en total han visitat el centre d’interpretació 2.368 persones, el 40% eren de Catalunya, un 25% procedien de la resta de l’estat espanyol i el 35% era públic internacional.

El ha rebut pràcticament els mateixos visitants que l’any anterior, en total 1.051 persones (13 persones menys) l’han visitat durant la campanya de Nadal, dels quals el 71% procedien de diferents indrets de Catalunya, el 21% de la resta de l’estat espanyol i el 8% era públic internacional.

La resta d’espais també s’han mantingut respecte la campanya anterior, destacant l’increment d’usuaris de la Ruta del Modernisme que ha augmentat en un 20%.

Ocupació Hotelera

Realitzada la consulta als establiments hotelers de la ciutat, destaquen que van tenir un 64% d’ocupació, destacant la plena ocupació per la Nit de Cap d’any. El visitant que s’ha allotjat ha estat, en la seva majoria, nacional i familiar.