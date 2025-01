L’Ajuntament de Reus s’adhereix a la Declaració de Lima sobre el dolor infantil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha signat la carta d’adhesió a la Declaració de Lima sobre el dolor Infantil a petició de la Càtedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili.

L’acte formal de signatura es va portar a terme aquest dijous, 9 de gener de 2025, per part de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, acompanyada pel regidor de Salut i Esports, Enrique Martín; el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges i el catedràtic i coordinador de la Càtedra de Dolor Infantil de la URV, Jordi Miró.

Amb aquesta adhesió l’Ajuntament de Reus es compromet a donar suport als principis i objectius establerts en la Declaració de Lima, que inclouen la gestió del dolor infantil com un tema crucial per al benestar de la infància a nivell global i per contribuir a millorar la qualitat de vida dels infants.

La corporació reusenca es compromet amb aquesta adhesió a donar suport les activitats de la càtedra, a unir esforços per generar consciència sobre la importància de proporcionar cures efectives, equitatives i basades en l’evidència i a acompanyar i promoure polítiques que abordin de manera efectiva la gestió del dolor infantil dins de la seva competència.