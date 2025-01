La consulta per decidir el futur de l’estació de busos de Reus podria arribar a l’estiu

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tràmits per convocar una consulta per decidir el futur de l’estació d’autobusos al parc Mas Iglesias s’allarguen per una esmena. Tal com va avançar Canal Reus, l’Associació de Veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias ha recorregut al Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Reus per a iniciar una recollida de signatures per convocar una consulta.

Així i tot, aquesta no seria en cap cas vinculant, sinó consultiva. «A l’inici vam pensar a fer una recollida de signatures, però parlant-ho en algunes reunions amb partits polítics, alguns dins del govern, ens van advertir que tan sols seria simbòlic. Aleshores, va ser la regidora Flores qui ens va aconsellar recórrer a aquesta ordenança», afirma Òscar Mendoza, portaveu de l’associació.

«El primer que vam pensar és en crear una normativa que defensi els parcs i zones verdes», lamenta. No obstant això, finalment van optar per demanar la convocatòria d’una consulta, ja que «érem nosaltres els encarregats de crear la normativa i no disposem dels coneixements com per fer-ho».

Per a tirar endavant la consulta és necessari que ho impulsin tres persones majors d’edat empadronades a Reus o persones jurídiques inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Reus. En el moment que s’accepti la recollida de signatures, serà necessari recollir-ne un total de 5.000 per a convocar la consulta.

«A mi no m’agrada arribar a això, però sembla que és l’única manera per fer veure al govern que no escolten a la gent d’un barri», argumenta Mendoza. Així i tot, el procés s’ha trobat un entrebanc: «Nosaltres vam presentar la petició el 13 de novembre i els serveis jurídics de l’Ajuntament tenien un mes per comprovar que estigués en regla o presentar esmenes, com ha sigut el cas».

Pel que explica el portaveu, el 22 de desembre els van notificar que s’esmenava el text sencer de la petició: «Quan proposes fer una consulta has de posar el motiu. El que passa és que ens han esmenat el text íntegre perquè hem posat la pregunta, de si la gent vol tenir una estació d’autobusos en el parc o no, i ara el que toca és explicar el perquè es vol iniciar la consulta».

Un fet que no acaba de convèncer a Òscar Mendoza, ja que «en el moment en el qual es convoqui la consulta, serà l’Ajuntament qui establirà la pregunta i sabem que es pot fer de mil maneres. Si la pregunta no s’adequa al que busquem retirarem la consulta». L’entitat presentarà avui el text rectificat i l’Ajuntament tindrà un mes per donar el vistiplau. «Ho hem treballat amb la regidoria, així que esperem que ara tiri endavant», preveu el portaveu.

Següents passos

Quan tinguin el vistiplau del consistori, que no hauria de ser més tard del 10 de febrer, la regidoria entregarà els plecs de signatures i l’associació tindrà un mes per recollir-ne 5.000. Aquestes es presentaran a l’Ajuntament que verificarà totes les signatures, ja que només poden signar persones empadronades a Reus i majors de 16 anys.

En cas d’estar tot correcte, l’alcaldessa tindrà tres mesos per convocar la consulta a través d’un decret d’alcaldia. Per tant, en cas de no haver-hi cap entrebanc més i que l’entitat reculli les signatures necessàries, la convocatòria podria arribar durant l’estiu.