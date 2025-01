Prop de 250 alumnes de Reus participen en el projecte 'Tots Dansen'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aproximadament 250 alumnes de 6 centres educatius de la ciutat participen en el projecte Tots Dansen 2024- 2025. Aquest té com a objectiu apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic jove, a la vegada que esdevé una eina educativa pel professorat. El projecte que es treballarà en l’edició d’enguany és anomenat Correspondències i les autores i coreògrafes són Emma Villavecchia i Maria Fernanda Soberón. Els formadors locals són Ció Borràs i Hèctor Tarro.

Aquesta peça fa servir la imatge de la xarxa com a metàfora i com a reflex directe d’allò que ens uneix. Una xarxa formada per un entramat d’individus que conforma un grup i que no apunta a l’entorn digital, sinó més a una dimensió relacional corporal i analògica on es necessita la presència dels cossos, del contacte directe, dels objectes i de la paraula viva.

«Tots Dansen és un aprenentatge, una vivència i experiència positiva, tant personal com col·lectiva, per a l’alumnat dels instituts d’ensenyament secundari», valora el regidor de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens. A més, un dels eixos principals del Pla d’Impuls de la Dansa, promogut per la Generalitat, pretén reforçar i incrementar el compromís de la dansa amb l’educació, les escoles i la comunitat.

El projecte s’impulsa pel Mercat de les Flors de Barcelona i el Consorci Transversal- Xarxa d’Activitats Culturals, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus.

Per un altre costat, els alumnes participants cursen 2n i 3r d’ESO en els instituts Gaudí, Gabriel Ferrater i Soler, Baix Camp, Sant Josep, Roseta Mauri i Pi del Burgar. Està previst que el resultat final del projecte es mostri i presenti en públic els dies 28 i 29 d’abril.