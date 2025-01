Més de 250 empreses es posen al dia amb les tendències amb els ‘Dimecres per Crear i Connectar’

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Els emprenedors de Reus sabien que els dimecres tenien l’agenda ocupada. La regidoria de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement ha dut a terme, al llarg del 2024, el programa #Dimecres per crear i connectar, l’espai per potenciar el teu negoci, una iniciativa que tenia per objectiu fomentar la creativitat i la incorporació de les tendències i els formats més actuals al teixit empresarial, així com impulsar connexions i sinergies.

Després de deu tallers, l’edil de l’àrea, Josep Baiges, fa una valoració «molt positiva» de la proposta. «Hem tingut un total de 260 inscripcions en les deu sessions que hem realitzat, amb l’assistència d’empreses provinents de diversos punts del territori», assenyala.

Baiges explica que el programa va començar amb una enquesta a diverses empreses per copsar «quins eren els temes de més interès i quins horaris serien els més adients». Els principals reclams van ser la innovació digital, en màrqueting i en comunicació.

Anna Ferran, del centre de fisioteràpia respiratòria Inspira’t, va assistir-hi amb ganes d’aprendre sobre l’ús de les xarxes socials i l’storytelling. Javier Allué, d’Hacerclick Publicidad, per descobrir els secrets de la intel·ligència artificial (IA). «Avui dia, la societat ha d’estar connectada», expressa Allué.

Ferran fa servir Instagram «perquè és una manera molt clara d’arribar a nova gent i explicar el que faig». «Ensenyo la gent a respirar més feliç», concreta. Va començar a utilitzar la plataforma de forma professional amb motiu de la pandèmia. Va adonar-se que, per Internet, també pot «ajudar a través de la meva finestreta». «Ara és una eina fonamental», valora. Així i tot, Ferran alerta del «perill» que comporten les xarxes. «Intento donar consells generals, però que després els seguidors contactin amb un especialista a prop de casa seva», demana.

En el cas d’Allué, la tecnologia «ha canviat la forma de treballar». «He descobert la IA i és com si hagués començat des de zero», celebra. És conscient que s’ha de gestionar i racionalitzar el seu ús i explica que l’ha ajudat a optimitzar el temps, per exemple, a l’hora de redactar un discurs.

Amb 25 anys de trajectòria, «has d’estar constantment reconduint-te, no pots adormir-te». «Les empreses es mouen i es desenvolupen en un entorn molt canviant i això obliga a moure’s amb agilitat per adaptar-se a les noves situacions que planteja el mercat», analitza Baiges.

La connexió, però, no només ha estat amb les noves tecnologies. «Per a mi, ha estat una oportunitat per conèixer gent emprenedora amb ganes de fer coses», afegeix Ferran. A més, la fisioterapeuta explica que el simple fet de tancar l’agenda per assistir a la jornada formativa permet ser conscient que «aquell dimecres no tinc pacients, però estic fent altres coses pel negoci».

De fet, durant la trobada, Allué va comentar que contactaria amb Ferran perquè l’ajudés amb una casuística personal. «Per això venim també a aquestes sessions», va declarar. El regidor avança que s’està treballant per reprendre el cicle el febrer. «En aquesta nova programació, les empreses podran participar en tallers on trobaran els aspectes més innovadors dels àmbits estratègics, així com activitats amb dinàmiques innovadores que permeten continuar creant xarxa», detalla.

Hi podrien tenir cabuda sessions sobre el finançament i l’estratègia empresarial, la millora d’habilitats i el lideratge empresarial. «El món és dels atrevits, i per això la regidoria ha de ser valenta a l’hora de programar iniciatives que trenquin esquemes, que fugin de l’emprenedoria clàssica. Estem en un moment en què cal ser capdavanters, innovadors, i el programa recull, en essència, aquesta voluntat», tanca.