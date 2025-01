Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La transformació del Museu d’Art i Història de Reus per adaptar-se a les necessitats i les exigències del segle XXI és cada vegada més a prop de ser una realitat.

L’Ajuntament de Reus i les empreses encarregades d’executar el projecte de renovació de l’espai signaran, «segurament», el contracte la setmana vinent, tal com apunten fonts municipals. Amb la firma rubricada, les adjudicatàries tenen un màxim d’un mes per començar les obres. Si bé la data exacta encara no s’ha concretat, el tret de sortida s’haurà de donar durant el primer trimestre del 2025.

Amb aquesta intervenció, el Museu d’Art i Història presentarà una nova museografia, serà més accessible i estarà més integrat amb l’entorn. El cost serà d’uns 2 milions d’euros i la intenció és que l’equipament reobri les seves portes als visitants el 2026.

Junt amb el patrimoni que s’hi conserva, recursos audiovisuals —projeccions, taules interactives, vídeos, videowalls—, audioguies i plafons informatius ajudaran a copsar millor la història de la capital del Baix Camp i el territori i a gaudir d’una experiència més immersiva.

La nova fisonomia permetrà estructurar el relat a través de les diverses sales per endinsar-se en l’evolució de la societat i l’expressió artística del territori al llarg dels segles. La visita començarà amb Festa i celebració, amb els Gegants i la Mulassa presidint una tarima central. Serà un espai dedicat al folklore i la seva vinculació amb l’organització social i gremial de l’Antic Règim.

Es continuarà per La capital del sud, referent a la trajectòria de Reus fins al primer terç del segle XX, prestant atenció a aspectes com l’aiguardent o la indústria tèxtil, i per Camp i ciutat, on es recordarà la configuració agrícola de la comarca mitjançant la presentació d’elements conservats com premses i molins.

L’art serà el principal protagonista de la Sala Retaules, que evocarà un retaule barroc i que permetrà presentar la col·lecció del segle XVIII, i de Geni i creació, destinada a conèixer artistes com Antoni Gaudí —amb els pocs materials que es conserven de l’arquitecte a la ciutat— o Marià Fortuny.

La visita acabarà amb Patrimoni en perill, l’obra anterior al segle XVIII i l’atac a què ha estat sotmès l’art en determinats moments de la història, i Col·leccionisme i salvaguarda, amb la col·lecció donada per Antoni Pedrol Rius i on s’explicarà la missió contemporània dels museus.

Un museu més accessible

El projecte també contempla actuar en la relació amb l’exterior d’un equipament inaugurat el 1961. Es reformarà l’accés i el vestíbul perquè l’entrada sigui, d’una banda, més accessible per als vianants, eliminant les barreres arquitectòniques, i, de l’altra, més atractiva i integrada amb el seu entorn, amb la seva connexió amb la coca central de la plaça de la Llibertat. També s’aprofitarà per rehabilitar i netejar la façana.