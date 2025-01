L’Ajuntament de Reus crea una nova línia d’ajut per a les famílies monoparentals vulnerables

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Reus 2025-2027 posa l’accent en la línia destinada a ajuts a les famílies monoparentals. Mostra d’això és el fet que més de la meitat del pressupost va destinat a l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials. «Pràcticament, els 1,7 milions d’euros que s’incrementa el Pla de Subvencions es destina a reforçar aquest vessant social del pla», afirma el regidor de l’àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz.

El consistori va aprovar el passat 20 de desembre el Pla Estratègic de Subvencions 2025-2027 amb un import anual de 8.489.687,03 euros. Aquests estarien dividits entre l’Ajuntament, que assumeix un total de 8.022.587,03 euros, i altres organismes autònoms municipals com l’Institut Municipal Reus Cultura o l’Agència Reus Promoció amb un import total de 467.100 euros. D’aquesta manera, s’incrementa en 1,7 milions d’euros respecte al pla de l’any 2024.

«Aquest pla és hereu del qual fins ara teníem, que era de l’any 2021 i tenia una vigència fins a enguany, per aquest motiu ens hem vist obligats a crear un de nou tenint en compte el Pla d’Acció Municipal (PAM) d’aquest govern», comenta Muñoz. En aquest sentit, el regidor argumenta que el Pla de Subvencions ha estat una eina més del govern per desenvolupar les línies d’acció que creien convenients: «Les línies de subvencions obertes van en la direcció de donar cobertura a allò que, per exemple, no hem pogut cobrir a través de les bonificacions de les ordenances fiscals o el Pla d’Inversions».

Un dels exemples més importants són les ajudes previstes per a les famílies monoparentals, ja que la llei ho prohibeix que aquestes es beneficiïn de bonificacions fiscals. «La llei no permet que hi hagi bonificacions de l’IBI o en determinats impostos en les famílies monoparentals, tan sols preveu bonificacions amb famílies nombroses, però nosaltres ens havíem compromès a donar aquest cop de mà a les famílies monoparentals», reivindica el regidor d’Hisenda.

A més, també recorda que diverses de les al·legacions presentades a les ordenances fiscals del 2025, aprovades a finals de l’exercici 2024, demanaven que les ordenances preveiessin bonificacions en determinats impostos cap a famílies monoparentals amb una persona amb discapacitat a càrrec seu. Davant d’aquesta situació, una de les línies incloses en el Pla de Subvencions ha estat encaminada a aquelles famílies monoparentals amb una situació de vulnerabilitat.

Aquestes subvencions preveuen oferir ajuts a aquestes famílies davant d’impostos com l’IBI, l’ICIO o la taxa de la recollida d’escombraries. «Com que no podíem establir cap mena de bonificació perquè la llei ho prohibeix, hem trobat la resposta a través del Pla de Subvencions i així ajudar a aquestes famílies monoparentals que no tenen prou recursos», assegura Manel Muñoz. El pla també preveu ajuts socials en altres casuístiques com a persones que viuen soles, majors de 65 anys o les que pateixen una discapacitat superior del 50%. Aquesta última ja es va incloure en la modificació del Pla de Subvencions l’any passat.

A la vegada, el regidor Muñoz treu pit de la gestió feta fins ara: «Els impostos es van ajustar en el seu moment i, després, en comptes d’una baixada generalitzada, el que hem fet és destinar d’una manera molt sectoritzada aquests recursos a persones amb necessitats. Potser no vam abaixar els impostos directament, però sí indirectament amb tot el seguit d’ajuts i bonificacions que suposa una reducció del que el consistori recapta».