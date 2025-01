Els cinc millors restaurants de Reus segons TripAdvisor

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus, la ciutat catalana coneguda per la seva rica història i arquitectura modernista, també és un destí destacat per als amants de la bona taula. A través de la plataforma TripAdvisor es pot conèixer quins són els restaurants favorits per al públic. Així doncs, a continuació, et presentem els cinc millors restaurants segons les valoracions i popularitat a l’esmentada plataforma.

La Marieta Platets i Tapes

Situat en ple centre de Reus, al carrer de la Presó, número 23, La Marieta Platets i Tapes ofereix una experiència gastronòmica que ret homenatge a les tapes tradicionals però amb un gir innovador. Els plats són ideals per compartir, preparats amb productes frescos i de proximitat. A més, la seva carta de vins s’adapta perfectament a l’oferta culinària, fent de cada dinar una ocasió especial per a gaudir dels sabors locals.

La Giberga

Al carrer d’en Vilar, número 12, La Giberga és un restaurant que aposta per la cuina catalana tradicional amb tocs avantguardistes. L’establiment es caracteritza pel seu ús de productes frescos i de temporada, oferint plats que celebren la riquesa de la cuina local. La carta de vins, seleccionada de les denominacions d’origen de la província de Tarragona, completa una proposta gastronòmica que no deixa indiferent als comensals.

Restaurant Museu del Vermut

El Restaurant Museu del Vermut no és només un lloc per menjar, sinó una autèntica experiència cultural. És el primer i únic museu de vermut del món que està ubicat en un edifici modernista, amb més de 5.000 articles i 1.800 marques diferents repartides pels seus 500 metres quadrats d’espai. A més, ofereix una carta de 25 vermuts diferents, representant una varietat global del popular aperitiu. Aquest restaurant és un lloc únic on la història i la gastronomia es fusionen.

Mirall de Tres

A l’avinguda Pere el Cerimoniós, Mirall de Tres es presenta com un restaurant d’autor que combina la cuina mediterrània i de mercat amb un estil elegant i acollidor. La seva carta ofereix plats elaborats amb els millors productes locals, i cada mossegada convida a descobrir els sabors més autèntics de la regió. El restaurant és perfecte per a aquells que busquen una experiència culinària diferent, sense renunciar a la qualitat ni a l’ambient exclusiu.

La Comarca

Situat al carrer de Vallroquetes, número 1, La Comarca és un referent de la cuina mediterrània a Reus. El seu enfocament en productes locals i ecològics es reflecteix en un menú diari que destaca per la seva generositat i qualitat. Plats com les cuixes del Delta i l’arròs de sípia són només algunes de les delícies que sorprenen els comensals amb les seves generoses racions i sabors inconfusibles. L’ambient modern i acollidor del restaurant el converteix en el lloc ideal per a gaudir de l’autèntica cuina catalana.