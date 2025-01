Reus cobrarà a altres policies locals per a fer ús de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus treballa per obrir la galeria de tir de la Guàrdia Urbana per a altres cossos policials del territori. Actualment, només la policia reusenca fa ús d’aquesta galeria per fer les pràctiques de tir necessàries perquè els agents mantinguin les llicències d’armes. En l’actualitat, només la Guàrdia Urbana de Reus fa ús de la galeria de tir localitzada a la comissaria de l’avinguda Marià Fortuny.

«Altres cossos i forces de l’Estat de la vora, com policies locals d’altres municipis, ens han sol·licitat poder fer servir les instal·lacions de la Guàrdia Urbana de Reus per fer les pràctiques de tir», explica el regidor de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern de l’Ajuntament de Reus, Manel Muñoz, que evita especificar quins cossos en concret ho han demanat.

«Com que no ho teníem regulat no hem pogut ni tan sols plantejar la idea de cedir-ho. Per aquest motiu, hem aprovat la taxa perquè es pugui cobrar aquest servei a altres administracions i ara queda fer l’ordenança reguladora. Aquestes dues coses són imprescindibles si ho volem fer», afirma el regidor, que afegeix que en cap moment es preveu obrir aquest espai per ús de «cossos de seguretat privats».

Per la seva banda, la regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, confirma a Diari Més que actualment la regidoria treballa en la redacció d’aquest reglament. «La Guàrdia Urbana de Reus és una policia moderna i de referència. Des de l’Ajuntament fem esforços per continuar-la dotant adequadament dels recursos humans i materials necessaris per donar el millor servei possible», reivindica la regidora, que considera que «amb l’obertura de la galeria de tir a altres policies, la Guàrdia Urbana serà encara més un cos de referència».

La galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Reus es va posar en funcionament fa dos anys, al mes de gener de 2023 amb l’objectiu d’oferir un espai de formació pels agents del cos amb totes les garanties de seguretat. L’article 54 del Reglament de la Guàrdia Urbana de Reus especifica que «els policies locals efectuaran pràctiques regulars de tir, en els llocs establerts convenientment a aquest efecte, amb la periodicitat que el cap del cos estableixi, que en tots els casos haurà de ser, almenys, un cop a l’any».