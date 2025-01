Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus sempre ha estat considerat un mercat a cel obert o la ciutat del comerç. Testimoni d’això és la gran quantitat d’històries empresarials que, fins i tot, perduren avui dia. Un d’aquests negocis històrics ha obert fa poc una nova etapa, la Fotografia Niepce. Fundada fa gairebé un segle, la botiga de fotografia s’ha hagut de traslladar del seu històric local situat al carrer de Llovera a un nou a raval de Santa Anna. «En morir el meu pare el passat mes d’abril es va rescindir el contracte de lloguer i després de negociar amb els propietaris del local al carrer Llovera no vam arribar a un acord», exposa Dolors Busquets, propietària de Fotografia Niepce.

Aquest canvi va suposar un breu parèntesi en l’activitat de la botiga que ja funciona al número 47 de raval de Santa Anna, a prop de l’anterior ubicació, però amb un ambient diferent. «Al carrer Llovera sempre hi passa molta gent perquè és un carrer comercial i de pas, forma part de l’eix que travessa Reus de punta a punta, però també és cert que raval de Santa Anna des que és només per a vianants hi passa molta més gent i hi ha hagut comerços d’aquí a la vora que m’ho han assegurat. I quan és l’hora que els nens surten de l’escola encara passa més gent», comenta Busquets.

Per un altre costat, Dolors Busquets afirma que ha detectat un canvi en el client: «Qui passeja per l’eix de cop pensa que li fa falta una cosa, entra a la botiga i ho fa. Aquí la gent ve expressament, sigui pel que sigui». No obstant això, els clients habituals del negoci continuen confiant en el negoci, ja que «Niepce és Niepce, sigui a un carrer o un altre». «Sí que fa una mica de pena marxar d’allí, però no ha suposat cap cosa dramàtica ni per mi ni pels clients que saben els motius», reconeix Busquets, alhora que agraeix la confiança i fidelitat per part dels clients. A més, també comenta amb una rialla que encara «hi ha algun client que per inèrcia va al local del carrer de Llovera, però després ja ve aquí».

Per una altra banda, la botiguera admet que els negocis de proximitat viuen una situació difícil. «Costa barallar-te amb les grans superfícies, la fotografia s’ha desvirtuat. Tothom es pensa que és bo fent fotografies perquè qualsevol pot fer una foto amb un mòbil, però la fotografia no fa el fotògraf. El fotògraf és el que sap enquadrar, buscar la millor llum i captar el que el client vol transmetre. El teu tiet amb el mòbil no serà mai com un fotògraf professional», valora.

Un local històric

A més, tot i canviar la seva ubicació històrica i estratègica al carrer de Llovera, Fotografia Niepce s’ha ubicat en l’antic local de la Llauneria Mata, negoci que va estar obert durant 156 anys i que va tancar l’any 2017. «Quan em vaig traslladar aquí vaig decidir conservar aquest local històric. Els aparadors i la porta són els originals. Crec que és molt important respectar-ho», afirma la propietària de Fotografia Niepce.

Un respecte pel patrimoni comercial de la ciutat que ha obtingut la seva recompensa: «Els que van ser els propietaris de la Llauneria Mata es van apropar perquè estaven molt contents amb què em quedés amb el local. Aleshores, van decidir regalar-me els agafadors de la porta principal i la porta del quadre de llums, que són elements modernistes. Per mi és un gran privilegi», assegura orgullosament.

Els carrers pels vianants

En aquest sentit, la botiguera es troba còmoda i es defineix com una «defensora dels carrers per a vianants». Fins i tot, desitja que algun dia tot el Tomb de Ravals estigui tancat al trànsit rodat. «S’hauria d’estudiar i sobretot veure com fer-ho factible pels negocis i serveis d’emergències, però a mi m’agradaria que es fes realitat», apunta. A la vegada, en aquest hipotètic futur on el Tomb de Ravals és dominat pel vianant, proposa que el pàrquing de la plaça de Prim es convertís en «un centre logístic» pels transportistes i botiguers.