Crearan una «àrea de biodiversitat» al nord de Reus amb més arbres i refugis per a fauna

L’Ajuntament millorarà l’entorn periurbà de Reus per millorar-ne la connectivitat, fomentar la biodiversitat dels ecosistemes i donar confortabilitat i continuïtat als camins públics. Les actuacions es concentraran al nord de la ciutat.

En concret, el consistori es proposa crear una «àrea de biodiversitat», mitjançant la plantació d’arbres i arbustos, al voltant del barranc de Calderons, on també s’establiran refugis per a fauna, i restaurar ambientalment un tram del barranc del Molí a l’altura del passeig de la Boca de la Mina. Així mateix, es millorarà un pas de fauna, a tocar de la carretera del Morell.

El consistori ha tret a licitació el contracte per a la redacció del projecte executiu que concretarà les tres actuacions. Així mateix, l’empresa adjudicatària tindrà l’encàrrec d’efectuar un inventari dels hàbitats de la flora i la fauna en sòl no urbanitzable, que haurà de quedar plasmat en un mapa temàtic dels ecosistemes, que haurà de determinar l’abundància de les espècies, després d’un treball de camp.

En el cas del directori d’animals, s’utilitzaran metodologies com el fototrampeig o els anellaments científics i s’analitzarà el pas d’aquests per les infraestructures ja existents. Els estudis serviran, a més, per desxifrar les problemàtiques principals causants de la pèrdua de biodiversitat al territori i focalitzar com fer-hi front. La companyia també s’haurà d’encarregar de divulgar els resultats a la població.

El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, destaca que tot plegat «planteja mitigar les illes de calor urbanes, frenar el canvi climàtic i millorar les condicions i processos d’adaptació». «En definitiva, incrementar la resiliència de la ciutat i reduir la seva vulnerabilitat», tanca.

El conjunt d’aquestes intervencions, que surten a concurs públic amb un pressupost base de 84.690,31 euros (IVA inclòs), s’emmarca en el projecte RENATUReus. El global de totes les accions plantejades sota aquest paraigua, centrat en la renaturalització de la ciutat, compta amb un pressupost total de 4,2 milions d’euros, finançat fins a un 95% amb fons europeus. El calendari fixa que els treballs han d’estar acabats, com a data límit, el desembre del 2025.