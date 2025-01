L’Ajuntament de Reus detecta una major afluència de visitants al Parc de Nadal

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Des del passat divendres 27 de desembre el Parc de Nadal de Reus va tornar a obrir les portes per oferir diversió per a totes les edats en aquesta època de vacances. Com sempre, els espais tradicionals com els inflables, llits elàstics o la pista de cotxes de slot triomfen, però l’objectiu de l’equip de govern municipal ha estat oferir una experiència que englobés a totes les edats, també al grup d’adolescents. Per aquest motiu, per segon any consecutiu la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus col·labora amb la Zona Jove que ofereix videojocs, tallers, escape room, entre d’altres, perquè el públic d’entre 11 i 17 anys també trobi el seu lloc en el parc.

«Encarem la recta final del Parc amb bones sensacions atenent el nombre de visitants i les opinions que hem pogut copsar», afirma el regidor de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín. Tot i que l’anàlisi de les dades finals ho faran amb el tancament del parc, el regidor de Salut i Esports assegura que han percebut «una pujada en l’afluència d’assistents des del primer dia». «Això posa de manifest la consolidació i la bona acollida dels canvis incorporats en l’edició passada, com el nou Espai Jove, l’ampliació de la ludoteca pels més petits o la incorporació de l’eix temàtic que enguany ha estat centrat en les emocions», considera Martín.

L’any anterior el Parc de Nadal va tenir figures feministes com a eix temàtic i, enguany, són les emocions. Un eix temàtic el qual s’ha volgut treballar gràcies també a la participació de múltiples entitats locals que estan presents durant aquests dies en el parc. A més, també hi ha hagut novetats que han cridat l’atenció de molts visitants com l’estand d’Aigües de Reus que permet descobrir el cicle de l’aigua. No obstant això, la més destacada ha estat per part de Reus Transports, que han creat un simulador virtual que permet viure l’experiència de conduir un autobús pels carrers de Reus.

El Parc de Nadal de Reus ara viu els darrers dies d’activitats abans del seu tancament demà 4 de gener. L’horari d’obertura, tant avui com demà, serà de 15 a 21 hores. L’entrada és de 4 euros per jove amb la possibilitat de tenir dos acompanyants adults gratis.