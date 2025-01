Inicien una campanya de mecenatge per crear un nou orgue per la Prioral de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Amics de l’Orgue de Reus inicia una campanya de mecenatge per fabricar un nou orgue per la Prioral de Sant Pere. Aquesta entitat de nova creació amb motiu d’aquesta empresa pretén que la Prioral recuperi un orgue com el que tenia fa cent anys i que, malauradament, va ser destruït durant la Guerra Civil Espanyola. No obstant això, l’objectiu és ambiciós, ja que aquest projecte té un cost d’un milió d’euros. «Actualment, la Prioral disposa d’un orgue que es va comprar fa uns 60 anys. Segons un informe, aquest té tota una sèrie de mancances que fa que pugui complir la seva funció litúrgica, però no pot fer un concert com cal», explica el secretari general de l’entitat, Biel Ferrer.

Per aquest motiu i amb la voluntat de fer un orgue que recordi el que hi va haver fa gairebé un segle, l’entitat va demanar a tres empreses que elaboressin un projecte per crear un nou orgue. Finalment, el seleccionat va ser el de l’orguener Frédéric Desmottes que es va basar en altres orgues del territori. Aquestes referències són necessàries, ja que de l’antic orgue només queda una fotografia antiga i unes poques peces. Segons consta en el projecte presentat, l’orgue s’inspiraria en l’escola catalana que, una de les seves característiques és que va col·locat a la paret esquerra del temple. La cadireta d’esquena seria inspirada en el model de Montblanc i l’orgue major en l’antic orgue de Valls, entre altres referències. «El moble que proposem no és una còpia estricta, sinó una interpretació de models antics amb les seves talles i motllures al pur estil tradicional i artesanal», expliquen en el document. A més, aquest tindria un total de 46 registres, repartits en tres teclats manuals i un de pedal, i la tribuna seria prou gran per acollir-hi un grup de vuit músics. El temps de fabricació previst oscil·la entre els 20 i 22 mesos.

Un projecte de ciutat

Per una altra banda, aquest projecte busca la contribució no tan sols de particulars, sinó també d’institucions i empreses. «Creiem que l’administració s’ha de fer càrrec de la recuperació d’aquest deute pendent de recuperació de patrimoni», afirma Ferrer. «Això ha estat possible en altres llocs. S’han restaurat i recuperat orgues a molts llocs com el Vendrell, a Valls o Tarragona. A Tarragona no va ser necessari fer cap campanya, ja que les institucions junt amb l’arquebisbat van posar el milió i escaig d’euros que valia la restauració de l’orgue», apunta el secretari general dels Amics de l’Orgue de Reus.

A més, Ferrer també considera que això no és cap projecte relacionat amb l’església, sinó que és «un projecte de ciutat». «Sempre que s’han fet concerts d’orgue a la Prioral han estat concerts oberts i gratuïts per tota la ciutadania i aquí no importa la ideologia, procedència o religió», argumenta. Per tant, algunes de les qüestions que s’hauran de definir en un futur també serà la propietat jurídica de l’instrument i els seus usos que estarà emplaçat a la Prioral tan sols per motius «patrimonials».