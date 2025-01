L’inici de les obres del carrer Ample s’ajorna per «incidència administrativa»

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’inici de les obres del carrer Ample es posposa per principis del mes de febrer. Segons ha pogut saber Diari Més, a causa d’una «incidència administrativa» les obres no començaran el 13 de gener com estava previst. L’objectiu d’aquestes és que el vianant guanyi espai, passant d’un 57% d’espai ocupat pel cotxe a un 33% al carrer i reordenar la plaça del Condesito.

Aquestes obres generen incerteses entre alguns veïns de la zona, motiu pel qual fa unes setmanes la regidora d’Urbanisme de Reus, Marina Berasategui, i la regidora de Projecció de Ciutat de Reus, Noemí Llauradó, van tenir una reunió amb els veïns del nord de la ciutat per explicar el projecte. Segons va explicar la regidora d’Urbanisme durant la trobada, les obres, que tenen una duració prevista de 14 mesos, es desenvoluparan per trams.

Enmig d’aquest context, hi ha comerciants que viuen amb preocupació l’arribada de les obres, com és el cas de la propietària de Quatre Punts Estudi, Rocío Figuerola, una botiga de decoracions i mobiliari per la llar localitzada al carrer de Sant Joaquim, que conflueix amb el carrer Ample. «Jo vaig anar a la reunió informativa que van fer fa unes setmanes. Jo tinc els meus dubtes sobre fer el carrer més per a vianants, però si la gent pot aparcar i venir caminant a les botigues, no hi ha problemes amb els proveïdors i es posa fàcil pels veïns doncs és el futur de la ciutat», considera Figuerola. «El que sí que vaig veure i m’amoïna és que hi havia un descontrol del plantejament. Sembla que Urbanisme té claríssim com ha de ser, administrativament podien començar, però de Mobilitat no hi havia res solucionat», critica la propietària de Quatre Punts Estudi.

Segons explica, en la reunió va preguntar a les regidores com accedirien, per exemple, els camions que transporten un sofà al seu negoci durant les obres. Davant de la qüestió, va rebre la resposta de què els tècnics ho estan estudiant. «Que em diguis que els tècnics ho estan estudiant quan d’aquí a un mes comencen les obres, no té sentit. Això ha d’estar més que estudiat», argumenta la venedora.

«Aleshores, fa una setmana em van venir les regidores Berasategui i Llauradó aquí a la botiga i em van dir que havien reflexionat i que les obres no començaven a la data prevista perquè s’havien adonat que no estava ben plantejat», afirma. Un fet que, malgrat no deixar-la del tot tranquil·la, agraeix: «Em va semblar bé, perquè un altre hauria tirat endavant i ja ens trobaríem el problema després, però crec que això és un desastre».

Per un altre costat, el propietari del Forn Sistaré, Xavier Pàmies, es mostra optimista tot i els dubtes: «Unes obres en un carrer sempre genera incerteses, però, per una altra banda, vull una ciutat moderna i del segle XXI, que sigui més amable amb els vianants i s’assembli més a Amsterdam o Copenhaguen». «A mi m’agradaria que el carrer Ample torni a ser aquella via per anar fins a l’estació. Quan jo era jove hi havia un gran moviment que ja fa temps s’ha perdut», recorda.

El dubte més important per Pàmies actualment és resoldre com serà l’entrada de vehicles pels negocis, però confia que l’Ajuntament hi posi solució: «Si volem una ciutat comercial, està clar que han d’arribar els subministraments». Així i tot, el propietari del forn centenari adverteix que el que no vol és que es repeteixin «els errors del passat». «Si l’endarreriment serveix perquè després les obres estiguin ben fetes i sense interrupcions com en la fase anterior, benvingut sigui. És igual si comença un mes més tard», valora Pàmies.