Lluís Escoda: «Ajustar els salaris serà una feina d’anys, però iniciar el procediment millorarà l’ambient»

Com es va prendre la decisió de nomenar-lo gerent del Consell Comarcal del Baix Camp?

«Des de la direcció política del consell, format per ERC, Junts i PSC, en veure que el gerent que hi havia fins ara va decidir deixar el càrrec van haver de buscar a una persona. Van creure oportú que fos algú que ja conegués el Consell per evitar perdre temps en adaptacions llargues. Quan m’ho van dir el primer que vaig fer va ser parlar amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Botarell, d’on encara soc alcalde, i les dues persones que m’acompanyen a l’ajuntament des de l’any 2015 van decidir fer un pas endavant».

Com valora la seva etapa per l’Ajuntament de Botarell?

«Ha estat una etapa molt enriquidora, és el millor màster que he fet en la meva vida. Vaig entrar a l’alcaldia l’any 2015 sense tenir experiència prèvia a l’administració i el primer any es va fer molt costa amunt, però quan em vaig acostumar tot va anar rodat. Estic molt satisfet i marxo tranquil. Potser el que em fa més pena és que molts projectes molt il·lusionants no els veuré acabats com a alcalde, però hem fet bona feina».

Com valora la seva acció de govern a Botarell des del 2015 fins ara?

«Ha estat molt positiu. Sempre hi ha coses que es podrien haver fet millor, però en el ple ordinari d’aquest desembre vam aprovar un pressupost de 4.885.923,19 euros, que és una xifra mai vista. És cert que hem aconseguit moltes subvencions, però hi ha molts projectes engegats com l’aigua del CAT o la nova escola de Botarell que ja està tot tancat amb la Generalitat. Hi ha una bona salut econòmica i bon clima laboral, hem trobat una nova RLT i hem adaptat el salari d’aquells treballadors que ho tenien més just, millores en la xarxa d’aigua que assolirà una eficiència de més del 90%. És tot molt positiu».

Qui serà el nou batlle o batllessa de Botarell?

«La nova alcaldia es dirigirà entre aquestes dues noves persones que han fet el pas endavant. L’alcaldessa serà la Montserrat de Anciola, que també és la cap de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus, perquè es pot demanar una petita reducció de jornada i s’ho pot complementar. Al seu costat hi haurà l’Òscar Vega que s’encarregarà de gestionar temes d’obres. Jo renunciaré al càrrec el dia 6 de gener, ja que el dia 7 assumiré el càrrec de gerent, i ells tindran deu dies per convocar un nou plenari extraordinari que nomeni la nova alcaldessa».

Com a nou gerent del Consell Comarcal, quina serà la seva funció?

«Les gerències del Consell Comarcal són un enllaç entre la direcció política i la part del personal de l’ens. La meva funció canvia perquè jo abans era un conseller comarcal pel grup d’ERC i defensava els interessos de les directrius del partit i el que jo considerava i ara em tocarà prendre un perfil més tècnic. Ajudaré en la presa de les millors decisions a la direcció, per exemple, si es parla de fer una nova protectora d’animals estudiaré com fer el projecte de la millor manera i fer una anàlisi econòmica i social perquè puguin prendre les millors decisions. També parlaré amb tots els departaments del consell i traslladaré a la direcció totes aquelles inquietuds i necessitats per poder millorar les seves condicions i millorar els serveis».

Aleshores, pel que fa a l’actual conflicte laboral al Consell, quin serà el seu paper?

«Aquest és un tema que ja estic treballant una mica. El conflicte laboral és una situació que genera malestar a totes les parts. Ara hi ha un principi d’acord que es podrà gestar el mes de gener amb la contractació d’una nova empresa que faci una nova RLT i doni com a resultat un estudi econòmic que permeti que aquelles persones que tenen el salari més allunyat de la realitat actual es pugui corregir, però no es podrà ajustar tot al 100% el 2025. Ajustar els salaris serà una feina d’anys, però iniciar el procediment millorarà l’ambient laboral».

Com veu la situació a Secomsa?

«Secomsa és una empresa estratègica pel Consell que ha crescut molt. Va néixer l’any 96 i avui dia ja té a 153 treballadors. El que necessita, al meu entendre, és una professionalització en tots els seus processos i gestions i s’ha de treballar en aquesta línia. Això implica dotar de recursos i dotar de personal tècnic, que és d’on anem una mica coixos».

En el ple en què va ser nomenat els partits a l’oposició van criticar que semblava que hagués estat triat a dit o, fins i tot, van deixar caure que semblava un cas de portes giratòries. Què en pensa?

«Les gerències dels consells comarcals, com altres llocs amb aquestes característiques, són de lliure designació. Sí que és veritat que a l’actual administració, en un exercici de transparència, fan un procés de selecció obert. El que passa és que queden dos anys i mig de mandat i a aquestes altures hem de ser àgils. Abans del nomenament em vaig reunir amb els portaveus dels grups per explicar-ho i també he parlat amb el govern i penso que abans d’acabar el mandat seria important treure un concurs públic enfocat al nou mandat».

Hi ha un grup polític en el Consell que defensa un estat més centralitzat i, per tant, creu que administracions com el consell comarcal haurien de ser suprimides. Com d’importants són els consells comarcals avui dia?

«Són crucials. És una institució en la qual crec per sobre de totes les coses perquè ajuntaments petits com el de Botarell ens ajuden amb serveis que necessitem, però no podem tenir. L’Ajuntament no pot tenir un arquitecte, un enginyer, un educador o un treballador social en plantilla a jornada completa. Tots aquests perfils han d’estar mancomunats a través d’un ens supramunicipal. El Consell Comarcal és una institució molt necessària, fins i tot per la centralització de compres, que ho volem reprendre. El Consell tenia una central que feia grans licitacions per compra de diversos materials com paper o gasoil i els ajuntaments s’hi anaven adherint per tenir un preu més barat. Fa un temps es va deixar de costat i ara es vol reprendre perquè era una eina molt útil pels ajuntaments petits de la comarca. Per aquesta i moltes altres coses defenso que el Consell Comarcal és imprescindible».