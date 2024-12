L’Hospital Sant Joan de Reus implanta per primer cop un marcapassos que evita problemes a llarg termini

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) va implantar per primer cop uns marcapassos innovadors per evitar complicacions a llarg termini. Aquesta cirurgia es va fer en dos pacients el passat 12 de desembre i, amb aquests, sumen un total de vuit marcapassos amb aquesta tecnologia que s’han implantat a la demarcació de Tarragona.

«El cor està format per quatre cavitats que formen una part dreta i una esquerra que es contrauen de forma sincrònica. Aquesta contracció ve determinada per un sistema elèctric propi», explica el Dr. Óscar Palazón, responsable de la Unitat d’Estimulació Cardíaca del servei de cardiologia de l’Hospital Sant Joan de Reus.

Óscar Palazón, responsable de la Unitat d’Estimulació Cardíaca.Tjerk van der Meulen

«El marcapassos es posa quan el ritme del cor d’una persona no va com hauria d’anar. Això pot ser perquè en aquest sistema elèctric s’ha tallat un cable. Aleshores, el marcapassos és un sistema d’estimulació artificial perquè el cor pugui treballar amb millors condicions», detalla Palazón.

El marcapassos és un aparell que, tal com defineix el doctor Palazón, introdueix un cable per la vena fins a arribar al cor, concretament al ventricle dret. «Aquest cable fa que ambdues parts es contraguin, però el marcapassos fins ara tenia un petit defecte. Com que va al costat dret, fa que primer es contragui el dret i després l’esquerra, per tant, hi ha una lleugera asincronia», apunta.

Tanmateix, el doctor assegura que això no resulta un greu problema: «Fins ara els marcapassos han anat bé i estem parlant d’una diferència de mil·lèsimes de segon. Però hi ha casos, molt pocs per sort, que aquesta diferència provoca problemes a mitjà o llarg termini».

El problema principal que pot generar és una «caiguda de rendiment del muscle cardíac» i, per tant, que caigui la força del bombeig de sang entre un 40 i 60%. «No sabem ben bé el motiu, però passa. En els casos que això succeeix el que fem és implantar un marcapassos especial que ajuda a recuperar el bombeig, però és molt més complex», afegeix.

El nou marcapassos

Aquesta possible situació es corregeix gràcies a la nova tecnologia. «Fa un parell o tres d’anys que s’ha començat a implantar en àmbit mundial. Aquest nou marcapassos el que fa és col·locar el cable justament al punt on arriba el cable principal, entre els dos ventricles», descriu Óscar Palazón. Amb aquest sistema s’aconsegueix que l’estimulació sigui sincrònica i evita complicacions a posteriori.

No obstant això, el doctor no descarta que es continuïn col·locant marcapassos convencionals: «Tot depèn de les necessitats del pacient, hi ha gent que el seu cor fa una davallada esporàdica, però en general funciona bé. Amb aquests col·locarem un marcapassos dels de sempre».

En els casos que la necessitat d’estimulació prevista superi el 50%, com és el cas dels dos pacients operats, s’implantarà el nou marcapassos. Així i tot, el doctor assegura que el camí a seguir és aquesta nova tecnologia emprada per primer cop a Reus fa poques setmanes.

«Al Sant Joan de Reus implantem entre 80 o 90 marcapassos a l’any i la previsió és que el 2025 uns 20 siguin del nou tipus i, més endavant, potser 40 o 50», clou.