Adjudiquen el contracte per redactar el projecte de la nova escola bressol l’Ametller de Reus

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat el contracte per adjudicar els treballs de redacció del projecte executiu de la nova escola bressol municipal l’Ametller. El concret, el contracte s’ha adjudicat en dos lots: un per a la redacció del projecte executiu i direcció d’obra, a Cor Asoc SL, per un import de 87.725 euros (IVA inclòs); i l’altre per a la direcció d’execució d’obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut, a Claura Arquitectura i Técnica,SLP, per un import de 78.805,29 euros (IVA inclòs).

D’acord al projecte bàsic, la nova escola bressol disposarà de 8 aules amb capacitat per a 134 infants. El projecte fa una estimació econòmica de la despesa de l’obra orientativa de 2.267.829,36 euros, tot i que quedarà concretada en la redacció del projecte executiu.

El projecte té per objectiu la definició bàsica de les característiques generals de l’obra, i ha de servir com a punt de partida per a redactar el projecte executiu de l’obra.

La nova escola bressol municipal s'aixecarà dins l'actual recinte de l'escola Eduard Toda, que disposa d'espai suficient reservat per a usos educatius com per a acollir el nou equipament. La ubicació, a la zona sud de la ciutat on es preveu un important creixement en els propers anys, permetrà generar una illa educativa complerta, del servei educatiu de 0 a 16 anys, formada per la nova EBM, l’escola de primària Eduard Toda i l’institut de secundària Roseta Mauri.

El projecte bàsic planteja un edifici aïllat, de planta baixa, a la zona sud del solar, amb quatre façanes. L’edificació s’organitza amb un cos allargat dividit amb tres crugies: Una primera franja amb totes les aules orientades a sud-est i donant al pati de jocs. La zona central ocupada per circulacions i un pati interior que dona llum al passadís, a la sala d'usos múltiples i al vestíbul. La tercera franja queda ocupada pels despatxos, sala de docents, lavabos, office, cuina i sala d’usos múltiples.

L’accés a la futura escola bressol municipal es defineix per la cantonada sud del recinte eixamplant la vorera en la confluència del carrer Jaume Vidal I Alcover i del carrer Bernat Desclot.

Pel que fa als materials, es proposa l’ús de la fusta tan en l’estructura com en les divisòries interiors i fusteria exterior. Els tancaments de façana son generalment envidrats o murs de formigó. Pel que fa a la climatització es pensa en un sistema d’aerotèrmia alimentat amb plaques fotovoltaiques.

El projecte executiu haurà de contemplar la intervenció a l’exterior del pati amb arbrat, entorn renaturalitzat, jocs infantils, etc.

Per la redacció del projecte executiu s’estima un termini de redacció de 3 mesos.

L'alumnat de l'Escola Eduard Toda ha estat l'encarregat de triar el nom de la nova escola bressol municipal que es dirà Ametller.