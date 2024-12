Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir el Parc de Nadal de Reus, el més veterà de la demarcació, va obrir les seves portes a les instal·lacions de FiraReus, al Tecnoparc. L’acte oficial, que va tenir lloc a les 18.00 h, va comptar amb la presència del regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, i altres regidors del consistori. Aquesta edició, que es podrà visitar fins al 4 de gener, centra el seu eix temàtic en les emocions i consolida els canvis introduïts l’any passat.

Entre les millores, destaca l’ampliació de l’oferta per a adolescents d’11 a 17 anys amb la Zona Jove, que inclou activitats específiques com tornejos de videojocs, tallers de cuina, escape rooms i tallers de robòtica. També s’ha renovat i reubicat la zona de ludoteca per als més petits i s’han introduït novetats en les activitats clàssiques com inflables, jocs de fusta i circuits esportius.

Activitats destacades i novetats

El Parc compta amb la participació de més de vint entitats i empreses que col·laboren per oferir prop de seixanta propostes diferents. Entre les novetats, hi ha un estand renovat d’Aigües de Reus amb la cúpula de la sostenibilitat, on es projectaran continguts sobre el cicle de l’aigua, i un simulador virtual de Reus Transport per experimentar com és conduir un autobús per la ciutat.

A la zona exterior, amb més de 6.000 m², els visitants podran gaudir d’activitats com els nous bumper cars, circuits de karting i inflables. Aquestes activitats estan incloses en l’entrada, sense cap cost afegit.

Zona Jove: un espai exclusiu per a adolescents

Després de l’èxit de l’any passat, la Zona Jove torna amb un ampli ventall d’activitats, gestionades pel Casal Jove de la Palma. Entre les opcions més destacades hi ha:

Zona E-Games: Tornejos diaris de videojocs amb premis.

Escape Room: Una experiència basada en les emocions.

Taller de robòtica i lettering: Per despertar la creativitat i la curiositat tecnològica.

Pista americana: Una proposta per als més intrèpids.

A més, s’hi ha incorporat La Vandida, una caravana didàctica sobre salut sexual, que ofereix tallers educatius i espais de conversa.

Horaris del Parc

El Parc de Nadal estarà obert fins al 4 de gener, amb horari de 15.00 h a 21.00 h, excepte el 31 de desembre, que romandrà tancat, i l’1 de gener, amb horari especial de 16.00 h a 21.00 h.